Le 20 janvier dernier, jour de l'investiture de Donald Trump, le secteur de l'IA américaine était conquérant avec l'annonce de centaines de milliards de dollars d'investissement dans des centres de données, accréditant l'idée que le match était déjà joué et que la puissance de traitement est la seule voie de succès.

Et puis est arrivée quelques jours plus tard l'IA chinoise DeepSeek avec ses optimisations algorithmiques et un coût d'utilisation très inférieur aux équivalents américains.

Cela a fait trembler le secteur sur ses bases, faisant craindre à une chute des ventes de composants IA, et redonné espoir dans la possibilté de construire des IA efficaces et optimisées sans nécessairement disposer d'une infrastructure énorme derrière. La belle histoire de DeepSeek a sans doute ses zones d'ombre mais elle stimule l'appétit des entreprises chinoises.

DeepSeek / Nvidia H20 : un couple d'enfer en Chine

L'agence Reuters rapporte que les ventes de composants IA Nvidia H20 sont en train de s'envoler, plusieurs géants high-tech chinois comme Tencent, Alibaba ou ByteDance ayant augmenté significativement leurs commandes.

La demande serait forte aussi chez les entreprises plus modestes pour des serveurs IA permettant de faire tourner DeepSeek afin de disposer de systèmes IA à moindre coût et le choix naturel se porterait naturellement sur ces composants.

Les accélérateurs IA Nvidia H20 font partie des produits autorisés à l'exportation vers la Chine. Ils sont prisés car ils surfent aux limites des puissances de calcul autorisées et le succès de DeepSeek ne fait que renforcer la demande.

L'administration Trump prête à de nouvelles restrictions

Cela pourrait conduire à une réaction de l'administration Trump. Reuters signale que le gouvernement américain réfléchit déjà à un renforcement des restrictions sur l'exportation des composants Nvidia H20 en Chine.

La crainte reste toujours de voir la Chine parvenir à déborder les USA dans le domaine de l'IA malgré les efforts financiers engagés et en utilisant les technologies d'origine américaine.

Nvidia pourrait se retrouver de nouveau prise entre deux injonctions contradictoires : les fortes ventes sur l'immense marché chinois et les nécessités de sécurité nationale.

La firme a déjà louvoyé au fil des mesures de restrictions annoncées par le précédent gouvernement Biden pour adapter ses composants et en réduire la puissance juste sous le seuil maximal autorisé, à l'image de la carte graphique RTX 4090 D, version chinoise allégée de la RTX 4090 vendue partout ailleurs.

Bloomberg rapporte pour sa part que l'administration Trump devrait poursuivre le durcissement des restrictions commerciales initié durant le premier mandat et amplifié avec le gouvernement Biden.

En attendant, les annonces se multiplient en Chine concernant l'intégration de DeepSeek dans de nombreux services et applications, mais aussi jusque dans les véhicules électriques et connectés.