Ancien président des États-Unis et candidat républicain à la présidentielle américaine 2024, Donald Trump a été longuement interrogé sur le podcast PBD Podcast de l'entrepreneur Patrick Bet-David. Il a notamment abordé divers aspects politiques.

Au cours de l'échange, Donald Trump a déclaré que Tim Cook l'a appelé directement pour évoquer les milliards d'euros d'amende (ou milliards de dollars avec la conversion) qui ont été infligés à Apple par la Commission européenne.

Le patron d'Apple aurait ainsi fait allusion aux 13 milliards d'euros que doit définitivement rembourser le groupe à l'Irlande pour des avantages fiscaux indus, ainsi que l'amende de 1,84 milliard d'euros (contestée par Apple) pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming de musique auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

D'après ce que dit Donald Trump

" Il y a deux ou trois heures, Tim Cook m'a appelé. Il a dit que l'Union européenne venait de nous infliger une amende de 15 milliards de dollars. […] Et en plus de cela, l'Union européenne leur a infligé une amende de 2 milliards de dollars supplémentaires ", a déclaré Donald Trump.

Toujours selon Donald Trump, Tim Cook a laissé entendre que l'UE utilise de telles amendes visant des entreprises américaines pour gérer son entreprise qui est l'Europe. " C'est beaucoup… Mais Tim, je dois d'abord être élu, mais je ne vais pas les laisser profiter de nos entreprises. Cela n'arrivera pas ", affirme avoir répondu Donald Trump à Tim Cook.

Ces propos de Donald Trump ont été repérés par The Verge qui a contacté Apple pour obtenir une réaction. Sans réponse pour le moment. A priori, il est peu probable que le groupe de Cupertino fera part d'une réaction officielle.

Principalement dans le budget général de l'UE

Pour les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne rappelle qu'elles sont versées au budget général de l'UE.

" Ces recettes ne sont pas consacrées à des dépenses particulières, mais les contributions des États membres au budget de l'UE pour l'année suivante sont réduites en conséquence. Les amendes aident donc à financer l'Union européenne et à réduire la charge qui pèse sur les contribuables. "

Le cas des 13 milliards d'euros à rembourser par Apple à l'Irlande est plus particulier, puisqu'il s'agit d'arriérés fiscaux et d'une aide d'État illégale entre 2003 et 2014. Elle a permis à Apple de payer beaucoup moins d'impôts que d'autres entreprises.

N.B. : Source images : Podcast PBD / YouTube.