En course pour la Maison Blanche, Donald Trump compte ses alliés et ses adversaires. S'il peut s'appuyer sur le soutien d'un autre milliardaire et capitaine d'industrie, Elon Musk, il a aussi ses inimitiés franches.

Parmi elles, on retrouve le géant de Moutain View Google qu'il accuse de favoriser le camp démocrate et sa candidate Kamala Harris jusque dans la présentation des informations dans son moteur de recherche.

Il l'accuse notamment de ne mettre en avant que les histoires en sa défaveur tandis que les articles positifs sur Kamala Harris seraient plus souvent mis à l'honneur. Il a indiqué plusieurs fois espérer que le ministère américain de la Justice puisse ouvrir une procédure sur ce qu'il considère comme une grave interférence dans le processus des élections.

Donald Trump vindicatif contre Google

Et si l'action de la justice tarde à venir, Donald Trump lance déjà la promesse que, s'il est élu, il poussera personnellement à l'ouverture d'un investigation contre Google et ses procédés supposés de manipulation de l'information.

Le milliardaire avait déjà accusé Google de le présenter uniquement sous un jour négatif lors de la campagne de 2016, ce que l'intéressé avait démenti. Alors que l'élection présidentielle approche, les mêmes accusations reviennent sur le tapis.

Cette fois, l'argumentaire s'appuie sur une étude du Media Research Center, organisme plutôt orienté à droite, qui estime que le moteur de recherche de Google tend à faire ressortir les articles positifs pour Kamala Harris et négatifs pour Donald Trump sur certains mots-clés et requêtes associés à Trump, relève CNBC.

Google se défend

Google a déjà répondu en notant que le MRC a tiré ses conclusions à partir de requêtes très spécifiques dont les résultats n'ont été observés que sur une journée et que, même pour ces termes particuliers, les sites des deux candidats ressortaient dans les résultats.

La firme américaine souligne que les résultats des requêtes évoluent constamment en fonction des articles apparaissant sur Internet et rejette les accusations de manipulations des résultats en faveur de l'un ou l'autre candidat.

Il reste que Google est sur une pente glissante pour la question de sa présence dominante dans la recherche en ligne et la publicité, au point que que le ministère de la Justice réfléchirait à la possibilité d'une scission de l'entreprise pour séparer clairement ses activités.