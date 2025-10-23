Caméra de surveillance solaire Baseus Security S1 Lite (pack de 2)
Grâce à son panneau solaire intégré, la Baseus S1 Lite assure une surveillance continue, sans fil ni recharge manuelle : seulement 2,25 heures d’ensoleillement par jour suffisent à maintenir la batterie pleine.
La S1 Lite capture des images détaillées en 2K avec un angle de vue de 135° et un zoom numérique 8x. De jour comme de nuit, elle assure une clarté optimale jusqu’à 8 mètres, grâce à son projecteur intégré de 100 lumens qui permet une vision nocturne en couleurs. Les alertes instantanées vous tiennent informé dès qu’un mouvement suspect est détecté.
Sa détection IA vous permet de définir jusqu’à deux zones d’activité et deux zones à ignorer, limitant les fausses alertes tout en préservant la confidentialité de votre environnement. Compatible avec Alexa et Google Home, elle se contrôle facilement à la voix.
Profitez d’un stockage local sur carte microSD (jusqu’à 512 Go) sans abonnement, capable d’enregistrer jusqu’à 4 ans de vidéos. Le chiffrement AES + RSA garantit la sécurité de vos données. Avec la lecture en continu, les alertes en temps réel et le son bidirectionnel avec réduction du bruit, vous gardez le contrôle où que vous soyez.
Vous pouvez obtenir le pack de 2 caméras de surveillance solaires Baseus S1 Lite à 89,99 € en ce moment en cochant le coupon de réduction sur Amazon.
