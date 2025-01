On commence avec le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 1,74 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, garantissant une navigation fluide et agréable.

Grâce à sa puce GNSS indépendante, le bracelet peut fonctionner aussi bien en synergie avec un smartphone qu’en toute autonomie. Il prend en charge 5 systèmes satellitaires, assurant un positionnement rapide et un suivi précis de vos activités.

Avec plus de 150 modes sportifs, le 8 Pro offre également un suivi complet de votre santé : fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang (SpO2), analyse du sommeil, gestion du stress et suivi menstruel.

Côté autonomie, sa batterie de 289 mAh se recharge en seulement 1,3 heure et peut tenir entre 6 et 14 jours.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est disponible à 49,30 € sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis l'Espagne. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 79,99 €.



