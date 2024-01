Aujourd'hui, focus sur le drone FIMI X8 SE V2.

Il est doté d'une grande ouverture F1.6, d'un capteur CMOS 48MP 1/2, d'un stabilisateur mécanique à 3 axes et propose une fréquence de transmission en 2,4 GHz avec faible latence.

La large ouverture et la réduction de bruit permettent de capturer des détails nets et ce, même de nuit.

Le drone prend en charge les vidéos et photos en HDR ainsi que les vidéos en 4K jusqu'à 100 Mbs.

Il permet également d'exécuter des vols circulaires précis, de filmer des timelapses, des points de vues panoramiques, etc.

L'appareil assure une autonomie de vol d'environ 35 minutes avec une altitude maximale de 800 mètres et peut résister à des vents de niveau 8 (62-74 km/h) ainsi qu'à la pluie et à la neige.

Un Mode de Recherche et de Sauvetage (SAR) est intégré : grâce au zoom digital x3, aux systèmes GPS, Glonass et BeiDou qui permettent d'accéder aux coordonnées en temps réel et à sa distance de transmission de 10 km, l'appareil peut vous aider à chercher une personne, un animal ou un endroit en particulier.

Il intègre le Remote ID qui vous permet d'être identifié et suivi à distance.

Le drone est fourni avec une télécommande compatible avec tous les smartphones et tablettes, un émetteur, 3 câbles USB, 1 câble AC, un chargeur et un sac de rangement.





Le drone FIMI X8 SE V2 est disponible dans les versions suivantes :

À noter qu'une assurance pour l'envoi peut être ajoutée et n'a pas été comptée dans les prix ci-dessus. Livraison gratuite de l'UE sous 5 jours.







