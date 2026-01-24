La barrière de l'autonomie des aéronefs sans pilote est sur le point de tomber. La société PowerLight Technologies a dévoilé une technologie de transmission d'énergie qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu. Développé avec le soutien du Commandement central américain, ce projet vise à créer une sorte de "ligne électrique aérienne" pour alimenter les appareils en continu, directement dans le ciel.

Comment fonctionne cette recharge aérienne par laser ?

Le dispositif est centré sur un émetteur au sol entièrement autonome. Cette station suit en temps réel la trajectoire de l'aéronef et dirige avec une précision chirurgicale un faisceau laser de classe kilowatt vers lui. Il ne s'agit pas d'un simple transfert d'énergie point à point mais bien d'une véritable recharge sans fil à très longue portée.

Le système forme un véritable réseau énergétique intelligent. L'émetteur communique avec le drone, analyse sa vitesse et son vecteur, et délivre l'énergie exactement là où elle est nécessaire. Les essais ont déjà validé la précision du suivi optique et la transmission de puissance jusqu'à 1500 mètres d'altitude, le tout sécurisé par un système multicouche adapté aux espaces aériens partagés.

Quel équipement est nécessaire à bord du drone ?

Pour capter cette énergie, les drones doivent être équipés d'un récepteur spécial. Conçu pour être léger, il pèse environ 2,7 kilogrammes. Ce module capte le rayonnement laser, qui est invisible à l'œil nu, et le convertit en électricité pour recharger les batteries du drone pendant sa mission.

Ce récepteur ne se contente pas de transformer la lumière en courant. Il intègre aussi un module de contrôle qui collecte des données de télémétrie et établit une liaison de données optique bidirectionnelle entre l'appareil en vol et sa station au sol. Cette communication constante est essentielle à la sécurité et à l'efficacité du processus.

Quelles sont les implications concrètes de cette technologie ?

Les conséquences opérationnelles sont immenses. PowerLight collabore avec Kraus Hamdani Aerospace pour intégrer sa technologie au K1000ULE, un drone spécifiquement conçu pour les missions de très longue endurance. Le but est de repousser les limites actuelles de l'endurance des aéronefs.

L'objectif est de créer une plateforme dont l'autonomie devient virtuellement illimitée. Comme le souligne Fatema Hamdani, PDG de Kraus Hamdani Aerospace, "une plateforme qui ne cligne jamais des yeux" change totalement la réalité des missions sur le terrain. Les essais en vol entièrement intégrés sont prévus pour le début de cette année, visant à prouver la capacité de recharge continue en conditions réelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette technologie est-elle dangereuse pour l'aviation civile ?

Le système intègre un dispositif de sécurité multicouche conçu pour opérer dans des espaces aériens partagés. La communication constante entre l'émetteur et le récepteur, ainsi que le suivi précis, visent à minimiser les risques d'interférence.

Quelle est la puissance transmise par le faisceau ?

La technologie de PowerLight est capable de transmettre une puissance de classe kilowatt. C'est une énergie suffisante pour recharger efficacement les batteries d'un drone en vol et maintenir son fonctionnement sur une très longue durée.

Quand cette technologie sera-t-elle commercialisée ?

Les essais en vol entièrement intégrés sont prévus pour cette année. Une commercialisation à grande échelle dépendra du succès de ces démonstrations et des certifications réglementaires nécessaires pour une utilisation étendue.