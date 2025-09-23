Écouteurs Bluetooth Baseus EP10 Pro

Ces écouteurs à réduction de bruit active intègrent quatre capteurs capables d’atténuer jusqu’à 50 dB de bruit large bande (jusqu’à 4 kHz). Un simple toucher de deux secondes suffit pour activer le mode transparence et laisser passer les sons environnants.

Certifiés Hi-Res Audio et compatibles LDAC, les écouteurs transmettent jusqu’à trois fois plus de détails que le Bluetooth classique.

Ils prennent également en charge la connexion simultanée à deux appareils. Le mode faible latence assure une parfaite synchronisation entre l’image et le son, idéal pour le gaming ou le visionnage de vidéos.

Côté appels, six microphones associés à une IA de reconnaissance vocale garantissent des conversations claires et naturelles, même en environnement bruyant.

Enfin, leur autonomie atteint jusqu’à 55 heures (ANC désactivé), avec 2,5 heures de lecture possibles après seulement 10 minutes de charge. Certifiés IP55, ils résistent à la pluie, à la poussière et à la transpiration. Le son est également entièrement personnalisable grâce à 7 modes EQ disponibles dans l’application Baseus.

Retrouvez les Baseus EP10 Pro en noir à 28,99 € au lieu de 39,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel).







