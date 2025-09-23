Écouteurs Bluetooth Baseus EP10 Pro
Ces écouteurs à réduction de bruit active intègrent quatre capteurs capables d’atténuer jusqu’à 50 dB de bruit large bande (jusqu’à 4 kHz). Un simple toucher de deux secondes suffit pour activer le mode transparence et laisser passer les sons environnants.
Certifiés Hi-Res Audio et compatibles LDAC, les écouteurs transmettent jusqu’à trois fois plus de détails que le Bluetooth classique.
Ils prennent également en charge la connexion simultanée à deux appareils. Le mode faible latence assure une parfaite synchronisation entre l’image et le son, idéal pour le gaming ou le visionnage de vidéos.
Côté appels, six microphones associés à une IA de reconnaissance vocale garantissent des conversations claires et naturelles, même en environnement bruyant.
Enfin, leur autonomie atteint jusqu’à 55 heures (ANC désactivé), avec 2,5 heures de lecture possibles après seulement 10 minutes de charge. Certifiés IP55, ils résistent à la pluie, à la poussière et à la transpiration. Le son est également entièrement personnalisable grâce à 7 modes EQ disponibles dans l’application Baseus.
Retrouvez les Baseus EP10 Pro en noir à 28,99 € au lieu de 39,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel).
Sont également en promotion :
- Écran PC gaming KTC H27T27 à 88,21 € avec le code FRBB10 (27" QHD 2560 x 1440, dalle IPS, 100Hz, 1 ms, HDR10, faible lumière bleue, sans scintillement, Adaptive Sync)
- Switch Mercusys TP-Link MS106LP PoE+ à 19,99 € soit -9% (6 ports avec 4 PoE+)
- Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 99,99 € (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,6 GHz, cache 32 Mo, socket AM4)
- Star Ocean - The Divine Force - PS4 à 15,21 € (-17%)
- Sonic Racing: CrossWorlds - Switch en précommande à 40,28 €
- LEGO Star Wars - Le Droïdeka 75381 à 39,99 € soit -20% (prix officiel 64,99 €)
- LEGO Le Seigneur des Anneaux - Book Nook du Balrog 10367 à 77,59 € soit -20% (prix officiel 119,99 €)
- LEGO Icons - Dune Atreides Royal Ornithopter 10327 à 96,99 € avec le code CARREFOUR15 (prix officiel 164,99 €)
- Machine à espresso avec broyeur Krups EA810770 - Rouge à 249,99 € soit -150 € + -20% avec la carte Carrefour
- SSD interne Netac NVMe M.2 PCIe 4.0x4 22802 - 1 To à 48,36 € au total avec le code FRBB04 + coupon vendeur au panier (jusqu'à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- TV OLED Philips Ambilight 77OLED760 4K 2025 - 77" à 1 800 € avec les -10% au panier
- Émetteur Jack Bluetooth 5.4 UGREEN à 18,78 €
- Offre clients RED by SFR forfait + smartphone : Samsung Galaxy A26 5G 128 Go à 189 € puis 90 € remboursés après achat + 30 € de bonus reprise possible (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, max 1000 nits, Gorilla Glass Victus+, Gemini, 50MP OIS, 5000 mAh, charge rapide 25W, IP67, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To...)
