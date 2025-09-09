On démarre avec les CMF Buds 2a.

Ils intègrent de larges transducteurs dynamiques de 12,4 mm offrant un son clair, des basses profondes et un bon équilibre global. La réduction active du bruit atteint jusqu’à 42 dB, ce qui permet de profiter de sa musique ou de ses appels dans des environnements bruyants. Grâce à la technologie Precise Voice Pickup et à leurs micros optimisés, les conversations restent audibles et claires, même à l’extérieur.

Les Buds 2a offrent jusqu’à 35,5 heures d’écoute avec le boîtier (sans ANC), et environ 8 heures avec les écouteurs seuls. Avec la réduction de bruit activée, l’autonomie passe à environ 23 heures avec le boîtier et 5 heures sur les écouteurs. La charge rapide permet de récupérer environ deux heures d’écoute en seulement dix minutes.

Les écouteurs bénéficient d’une certification IP54, assurant une résistance à la poussière et aux éclaboussures (hors boîtier). La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.3, avec une compatibilité multi-appareil, et l’appairage est simplifié grâce à la fonction Fast Pair sur Android et Swift Pair sur Windows.

L’application Nothing X permet également de personnaliser les contrôles tactiles, d’activer différents modes sonores ou encore de régler l’intensité des basses avec le mode Ultra Bass.

Les CMF Buds 2a sont disponibles en gris clair, noir ou orange à 24,79 € sur AliExpress avec la livraison offerte (prix officiel 39,95 €).





