AliExpress célèbre l'arrivée prochaine du printemps avec des offres spéciales : jusqu'au 23 février inclus, profitez de remises jusqu'à -60 % sur une large sélection de produits avec, comme d'habitude, des codes promo en plus :

3 € de remise dès 29 € d'achat : FRSS03

8 € de remise dès 69 € d'achat : FRSS08

12 € de remise dès 89 € d'achat : FRSS12

25 € de remise dès 179 € d'achat : FRSS25

30 € de remise dès 239 € d'achat : FRSS30

40 € de remise dès 329 € d'achat : FRSS40

60 € de remise dès 569 € d'achat : FRSS60

Attention, les codes sont disponibles en quantité limitée et ne sont pas valables pour les aspirateurs, minis PC, processeurs, téléphones et trottinettes électriques.

Voici quelques réductions intéressantes disponibles pour l'occasion.

TOP 10 des promos de printemps AliExpress

Rendez-vous sur la page d'accueil AliExpress pour découvrir l'ensemble des offres de printemps.

Et n'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (montre connectée sport Amazfit Falcon, Redmi Pad Pro 256 Go et PC portable HP OLED) ainsi que nos bons plans consacrés aux écrans PC gaming !