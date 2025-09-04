Voici tout d'abord les écouteurs Bluetooth OnePlus Buds 4.
Les OnePlus Buds 4 prennent en charge le Hi-Res Audio via le codec LHDC 5.0 sur Android, offrant un son riche et détaillé. Ils intègrent également des technologies intelligentes comme le OnePlus 3D Audio, qui recrée un son immersif en trois dimensions, et le Golden Sound, qui ajuste l’audio en fonction de la morphologie de l’oreille pour un rendu plus personnalisé.
La fonction Steady Connect améliore la stabilité de la connexion sur les derniers modèles OnePlus, tandis que l’IA de traduction et les commandes personnalisables (assistant vocal, appui simple) apportent plus de confort et de polyvalence au quotidien.
Pensés pour le gaming et le visionnage de vidéos, ils offrent une latence ultra-faible de 47 ms, assurant une parfaite synchronisation entre l’image et le son. Certifiés IP55, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures.
Côté autonomie, les Buds 4 peuvent atteindre jusqu’à 45 heures d’écoute avec l’étui (et 11 heures avec les écouteurs seuls). Avec l’annulation active du bruit activée, l’autonomie reste solide avec environ 6 heures d’écoute (ou 24 heures avec l’étui). Grâce à la charge rapide, seulement 10 minutes suffisent pour récupérer jusqu’à 11 heures de lecture.
Retrouvez les OnePlus Buds 4 en vert ou gris à 56,39 € grâce au code CDFR07 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France (prix officiel 119 €).
Voyons voir encore quelques autres promotions particulièrement intéressantes :
- Google Pixel 8a 5G - 128 Go Bleu à 225 € avec le code 25DES249 (6,1" Actua OLED 120Hz, capteur principal 64MP + Ultra grand angle 13MP, mode Vision de nuit, zoom haute résolution, Gomme magique audio, Entourer pour chercher, traduction instantanée...)
- SSD interne Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0BW - 4 To à 259,99 € avec le code 25DES249 (jusqu'à 7450 Mo/s)
- Manette sans fil GameSir T4 Nova Lite - Blanc à 10,19 € avec le code CDFR002 (connectivité tri-mode, commutateurs à effet Hall, multi-plateforme...)
- Manette sans fil PDP Rematch Glow - Link pour Switch à 49,98 € (-17%)
- Aspirateur balai Dyson V10 Absolute à 349 € avec le code HOME50 (prix officiel 499 €) (jusqu'à 525W, 1h d'autonomie, 3 modes de puissance, anti-emmêlement, pliable jusqu'à 90°...)
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 499 € avec le code HOME50 (prix officiel 799 €) (240AW, 660W, 1h d'autonomie, capacité 0,76L, brosse Optic Fluffy avec lumière, brosse Digital Motorbar auto-démêlante, station murale de chargement, capteur de détection de poussière...)
- Carte mère ATX Asus TUF Gaming B850-E WiFi à 166,99 € via 20 € remboursés par Asus jusqu'au 29/09
- Batterie externe magnétique UGREEN Uno 10000mAh 20W pour iPhone à 35,27 € avec le code FDR3NXRE (avec support pliable et écran TFT)
- Imprimante multifonction jet d'encre Canon Pixma MG2551S à 34,99 € soit -15 € (impression, copie et numérisation, impression recto-verso...)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 à 499,99 € avec le code 25DES249 (14'' WUXGA 1920 x 1200 OLED, Core i5-13420H jusqu'à 4,60 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sans Windows)
- Pack PC portable Acer Aspire AG15-42P-R083 + housse + souris à 499,99 € soit -29% (15,6" FHD, Ryzen 5 7430U jusqu'à 4,3 GHz, Radeon R5 Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
- Adaptateur USB Wi-FI 6 TP-Link Archer TX1U Nano AX300 à 6,99 € (-26%)
- Caisson de basses Sonos Sub 4 - Noir ou blanc à 679 € soit -24% (avec architecture acoustique à annulation de force)
Et enfin pour terminer, n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (montre Garmin Forerunner 165 / clavier SteelSeries Apex 7 / PC portable Acer Nitro V 16 AI), les réductions du moment sur les graveurs / découpeurs laser Mecpow ou encore notre top 10 des meilleures offres du moment chez Boulanger (iPad, projecteur, TV OLED, pack PC portable Asus...) !