Voici tout d'abord les écouteurs Bluetooth OnePlus Buds 4.

Les OnePlus Buds 4 prennent en charge le Hi-Res Audio via le codec LHDC 5.0 sur Android, offrant un son riche et détaillé. Ils intègrent également des technologies intelligentes comme le OnePlus 3D Audio, qui recrée un son immersif en trois dimensions, et le Golden Sound, qui ajuste l’audio en fonction de la morphologie de l’oreille pour un rendu plus personnalisé.

La fonction Steady Connect améliore la stabilité de la connexion sur les derniers modèles OnePlus, tandis que l’IA de traduction et les commandes personnalisables (assistant vocal, appui simple) apportent plus de confort et de polyvalence au quotidien.

Pensés pour le gaming et le visionnage de vidéos, ils offrent une latence ultra-faible de 47 ms, assurant une parfaite synchronisation entre l’image et le son. Certifiés IP55, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures.

Côté autonomie, les Buds 4 peuvent atteindre jusqu’à 45 heures d’écoute avec l’étui (et 11 heures avec les écouteurs seuls). Avec l’annulation active du bruit activée, l’autonomie reste solide avec environ 6 heures d’écoute (ou 24 heures avec l’étui). Grâce à la charge rapide, seulement 10 minutes suffisent pour récupérer jusqu’à 11 heures de lecture.

Retrouvez les OnePlus Buds 4 en vert ou gris à 56,39 € grâce au code CDFR07 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France (prix officiel 119 €).





