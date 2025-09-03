On démarre avec un focus sur la station électrique portable OUKITEL P1000 PLUS.

Elle dispose d’une capacité de 1024 Wh et d’une puissance de sortie de 1800 W, suffisante pour alimenter près de 99 % des appareils électroménager et équipements essentiels du quotidien. Sa batterie LiFePO4 assure jusqu’à 4 000 cycles de charge tout en conservant 80 % de sa capacité d’origine, garantissant une performance fiable sur environ 10 ans.

Grâce à une charge AC de 1200 W, la P1000 Plus atteint 80 % de sa capacité en seulement 39 minutes et peut également se recharger via des panneaux solaires, une prise de voiture ou en combinant AC et solaire pour une recharge encore plus rapide.

La station propose plusieurs prises AC et DC, permettant d’alimenter jusqu’à 10 appareils simultanément, avec un mode UPS qui prend le relais en 10 ms en cas de coupure de courant pour garantir la continuité des appareils sans perte de données.

Enfin, la centrale fonctionne de manière très silencieuse, ne générant que 29 dB lorsqu’elle alimente des appareils de moins de 500 W, et peut être contrôlée à distance via l'application.



Vous pouvez obtenir l'OUKITEL P1000 PLUS à 287,93 € grâce au code CDFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 699 €).





Voici encore quelques autres réductions intéressantes pour terminer :

Enceinte Bluetooth portable Edifier MP230 - Bois à 63,99 € soit -20% (20W RMS, haut-parleur 48 mm, son stéréo, 9h d'autonomie, Bluetooth 5.0, AUX, amplificateur de classe D, boîtier bois MDF...)

Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (casque HyperX Cloud III S, Samsung Galaxy Book4 Pro et caméra DJI Osmo Action 4), nos bons plans spécial barres de son ou encore les offres de la rentrée Rue du Commerce, valables encore jusqu'à demain !