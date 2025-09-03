On démarre avec un focus sur la station électrique portable OUKITEL P1000 PLUS.
Elle dispose d’une capacité de 1024 Wh et d’une puissance de sortie de 1800 W, suffisante pour alimenter près de 99 % des appareils électroménager et équipements essentiels du quotidien. Sa batterie LiFePO4 assure jusqu’à 4 000 cycles de charge tout en conservant 80 % de sa capacité d’origine, garantissant une performance fiable sur environ 10 ans.
Grâce à une charge AC de 1200 W, la P1000 Plus atteint 80 % de sa capacité en seulement 39 minutes et peut également se recharger via des panneaux solaires, une prise de voiture ou en combinant AC et solaire pour une recharge encore plus rapide.
La station propose plusieurs prises AC et DC, permettant d’alimenter jusqu’à 10 appareils simultanément, avec un mode UPS qui prend le relais en 10 ms en cas de coupure de courant pour garantir la continuité des appareils sans perte de données.
Enfin, la centrale fonctionne de manière très silencieuse, ne générant que 29 dB lorsqu’elle alimente des appareils de moins de 500 W, et peut être contrôlée à distance via l'application.
Vous pouvez obtenir l'OUKITEL P1000 PLUS à 287,93 € grâce au code CDFR30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 699 €).
Voici encore quelques autres réductions intéressantes pour terminer :
- Enceinte Bluetooth portable Edifier MP230 - Bois à 63,99 € soit -20% (20W RMS, haut-parleur 48 mm, son stéréo, 9h d'autonomie, Bluetooth 5.0, AUX, amplificateur de classe D, boîtier bois MDF...)
- Manette sans fil GameSir Super Nova à 31,71 € avec le code BG32a4be (avec joysticks et gâchettes à effet Hall, éclairage RGB...)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 à 454,99 € avec le code 25DES249 (15'' IPS FHD, Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sans Windows)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 574,99 € avec le code 25DES249 (15,3" IPS WUXGA 1920 x 1200, Ryzen 7 7735HS 8 cœurs jusqu'à 4,75 GHz, Radeon 680M Graphics, RAM 16 Go LPDDR5x, SSD 1 To, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, sans Windows)
- LEGO Icons 10318 Le Concorde à 149,99 € (-25%)
- LEGO Technic 42215 Pelleteuse Volvo EC500 Hybride à 294,99 € avec le code 25DES249
- TV QLED Hisense 50E77NQ 4K - 50" à 274,99 € avec le code 25DES249
- TV QLED TCL 85P8K 4K - 85" à 926 € avec le code 15W3525
- Écran PC gaming incurvé ViewSonic VX Series VX3418-2KPC à 259 € soit -150 € (34" WQHD 3440 x 1440, dalle MVA, 144Hz, 1 ms, courbure 1500R, 4000:1, 300 cd/m²)
- Écran PC gaming AOC Agon Pro OLED AG276QZD2 à 424,99 € avec le code 25DES249 (26,7" QD-OLED, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync, HDR400 True Black)
- Carte graphique PNY GeForce RTX 5060 - 8GB - Overclocked - Dual Fan - DLSS 4 à 274,99 € avec le code 25DES249
- Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 98,65 € avec le code CDFR10 (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 4,6 GHz, socket AM4, sans refroidisseur)
- Lampe LED connectée à poser Philips Hue Go à 59,99 € avec la remise automatique au panier
