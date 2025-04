On commence avec l'Asus ROG Strix XG27AQDMG OLED.

Ce moniteur de 27 pouces affiche une résolution de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, pour une expérience de jeu ultra-réactive et immersive. Grâce à sa dalle OLED, les noirs et les couleurs sont intenses, portés par une couverture de 99 % du spectre DCI-P3 et un contraste de 1 500 000:1.

Il combine un temps de réponse hyper rapide de 0,03 ms à une compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium, pour une synchronisation parfaite entre l’écran et la carte graphique. Résultat : aucun tearing, une latence réduite au minimum, et une fluidité constante même dans les scènes les plus rapides.



Certifié VESA DisplayHDR 400 True Black, il garantit également une luminosité optimale et un rendu HDR d’une grande finesse.

Le système ASUS OLED Care protège la dalle contre les brûlures d’écran en ajustant automatiquement la luminosité et en déplaçant légèrement l’image pour éviter les marquages.



Sa conception thermique avancée, avec des dissipateurs intégrés, assure une excellente gestion de la chaleur pour une fiabilité prolongée.

Retrouvez l'Asus ROG Strix XG27AQDMG OLED à 539,95 € grâce au code DUO sur Rue du Commerce avec livraison offerte.

Pour information, son prix officiel s'élève à 599,95 €.



Voici quelques autres modèles de moniteurs gaming en promotion :

Découvrez l'ensemble des offres sur la page Rue du Commerce dédiée aux écrans PC en promotion.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec montre connectée sport Coros Pace 3, PC portable LG gram 14Z90S et Xiaomi Mi Laser Projector 150, ou encore nos bons plans consacrés aux smartphones solides Oukitel et aux mini PC GEEKOM / BMAX.