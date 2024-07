On commence avec l'écran PC gaming incurvé Asus ROG STRIX XG49WCR.

Avec un format de 49 pouces au ratio 32:9 et sa courbure de 1800R, il offre une expérience de jeu immersive inégalée.

Grâce à sa résolution de 5120 x 1440 et une couverture de couleur de 120 % sRGB et 90 % DCI-P3, cet écran VA anti-reflet offre des images détaillées et des couleurs vives. La technologie HDR 10 rehausse le contraste entre les ombres profondes et les hautes lumières éclatantes, tandis que le taux de rafraîchissement overclockable à 165Hz et le temps de réponse de 1ms MPRT assurent une fluidité et une réactivité optimales en plein jeu.

L'écran est conçu pour offrir un maximum de confort et de praticité, avec des options de réglage pour l'inclinaison, le pivotement et la hauteur ainsi qu'une compatibilité VESA. On trouve également des ports HDMI, DisplayPort, USB Type-C capable de fournir jusqu'à 90W pour charger vos appareils ainsi qu'un port RJ45.

Le Smart KVM permet de contrôler deux appareils avec un seul clavier et une seule souris, tandis que l'ELMB Sync élimine le ghosting et le tearing.

L'écran PC gaming incurvé Asus ROG STRIX XG49WCR est en promotion à 699 € au lieu de 999 €, soit une remise de 30 % chez Boulanger. Pour information, le site officiel indique un prix de 1 199 €.



