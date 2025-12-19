Dévoilé par le groupe de défense émirati EDGE, l'Allag-E est un drone intercepteur électrique conçu pour traquer et détruire les menaces aériennes à basse altitude.

Doté d'une conception aérodynamique optimisée et d'une charge militaire redoutable, cet appareil compact et rapide incarne la nouvelle génération de systèmes de défense anti-drones, répondant à l'évolution rapide des tactiques de guerre modernes.

La multiplication des menaces aériennes légères et agiles a créé un besoin criant pour des solutions de riposte dédiées. La nouvelle réalité économique et tactique des conflits contemporains, où des aéronefs peu coûteux peuvent causer des dommages considérables, a poussé les industriels de la défense à innover.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le développement de systèmes de contre-mesure spécialisés, capables d'intercepter des cibles rapides et manœuvrantes sans engager des moyens de défense antiaérienne traditionnels, souvent surdimensionnés et coûteux pour de telles missions.

Un prédateur né pour la traque

Présenté lors du Dubaï Airshow 2025, l'Allag-E est un drone intercepteur sol-air développé par le conglomérat émirati EDGE. Sa silhouette, qui n'est pas sans rappeler celle de la famille des drones Shahed, repose sur une cellule entièrement en composite avec un fuselage cylindrique et des ailes delta.

Cette conception aérodynamique a été spécifiquement revue pour maximiser sa réactivité face aux cibles les plus véloces et agiles du champ de bataille moderne.

Intercepteur Allag-E (Credit : EDRmagazine.eu)

La dernière itération de l'Allag-E se distingue par une manœuvrabilité accrue, fruit d'une refonte de son système de propulsion. Les deux turbines électriques carénées ne sont plus positionnées côte à côte, mais disposées symétriquement au-dessus et en dessous de l'empennage. Cette configuration, complétée par des ailettes aux extrémités des ailes, lui confère une agilité supérieure pour engager ses cibles avec une plus grande précision, tel un aigle fondant sur sa proie.

Caractéristiques techniques : la précision au service de la létalité

Malgré ses dimensions compactes, avec une longueur de 900 mm et une envergure de 700 mm, l'Allag-E affiche des performances remarquables. Avec une masse maximale au décollage d'environ 8,5 kilogrammes, il est capable de dépasser les 250 km/h en vitesse de pointe. Il peut engager des cibles volant jusqu'à 200 km/h, à une altitude maximale de 3 000 mètres et dans un rayon d'action de 15 kilomètres.

Le véritable atout de l'appareil réside dans sa charge de type disque de fragmentation de 1,7 kg. Déclenchée par des capteurs de proximité, elle génère un disque d'énergie destructeur avec un rayon létal de plus de cinq mètres, permettant une neutralisation efficace de la cible même en cas de quasi-collision.

Le guidage combine une liaison radio pour la phase de mi-parcours, alimentée par les données d'un radar au sol, et un capteur optoélectronique pour la phase terminale, assurant une approche finale d'une précision redoutable.

Une réponse tactique à un enjeu stratégique global

Le développement de l'Allag-E veut répondre à la mutation profonde des conflits contemporains. L'omniprésence des drones, notamment en Ukraine où ils sont devenus l'une des principales causes de pertes, a démontré que la supériorité aérienne n'est plus un acquis.

Des armées de premier plan, comme le corps des Marines américains, repensent d'ailleurs activement leur doctrine de défense antiaérienne pour les troupes au sol.

Ce système offre une solution flexible pour des missions variées, allant de la défense de point à la protection des frontières. Plusieurs batteries d'Allag-E pourraient être déployées pour former un bouclier défensif capable de contrer des attaques coordonnées par des essaims de drones.