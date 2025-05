L'univers tentaculaire d'Elden Ring, qui a conquis des millions de joueurs en 2022 grâce à son monde ouvert et son exigence légendaire, s'apprête à s'enrichir d'une nouvelle pierre angulaire. Mais attention, ne vous attendez pas à une simple extension. Elden Ring Nightreign, prévu pour une sortie mondiale le 30 mai sur PC et consoles, est un spin-off qui s'annonce comme une expérience radicalement différente de ce que FromSoftware nous a proposé jusqu'ici. Au programme : une structure de jeu inspirée des roguelikes et une forte emphase sur la coopération. Et pour ceux qui craignaient de devoir mettre à jour leur machine de guerre pour en profiter sur PC, les premières nouvelles concernant la configuration requise sont plutôt rassurantes.

Elden Ring Nightreign : qu'est-ce que c'est ? Un virage roguelike et co-op audacieux

Si vous aviez l'habitude de la progression lente, de l'exploration méticuleuse en solitaire et du buildcrafting millimétré du gigantesque Entre-terre, préparez-vous à un changement de décor et de rythme avec Elden Ring Nightreign. Ce nouveau titre se déroule dans un univers parallèle aux événements du jeu original et adopte une formule résolument tournée vers le PvE (joueur contre environnement) exclusivement en coopération. Que les puristes se rassurent cependant : l'ADN de FromSoftware est bien présent. Les mécaniques de combat exigeantes qui ont fait le sel des Soulsborne – gestion de l'endurance, esquives millimétrées, parades, attaques au corps à corps et magie dévastatrice – ainsi que les affrontements de boss aussi épiques que spectaculaires sont toujours au cœur du gameplay. Nightreign partage l'arsenal colossal d'armes et de sortilèges d'Elden Ring, mais sa structure, elle, est une véritable "déviation radicale" selon les propres termes des observateurs. L'action se transporte à "Limveld", une version revisitée et condensée de la région de Limgrave. En équipe de trois joueurs, votre mission sera de traverser la carte le plus rapidement possible, en nettoyant des camps d'ennemis et en terrassant des mini-boss pour amasser des améliorations et des armes distribuées de manière aléatoire, tout en collectant des runes pour gagner des niveaux. Le petit twist qui pimente l'aventure ? Une sorte de cercle, façon battle royale, se resserre inexorablement, vous poussant vers un combat de boss final pour chaque "run". Ce cycle se répète deux fois avant l'affrontement ultime contre un terrifiant "Nightlord". Oubliez votre Sans-éclat personnalisable à l'infini ; dans Nightreign, vous incarnerez l'un des huit "Nightfarers", des personnages prédéfinis dotés chacun de capacités uniques qui encouragent la synergie et le travail d'équipe, ainsi que d'une progression de statistiques déjà établie. Il faudra donc choisir judicieusement son champion et s'adapter aux butins de chaque partie pour espérer triompher. En somme, on est face à un véritable Elden Ring qui aurait fait un détour par la case roguelike !

Une configuration PC étonnamment modeste pour affronter la nuit de Nightreign

La vraie bonne surprise pour les joueurs PC, c'est sans doute la configuration requise pour faire tourner Elden Ring Nightreign. FromSoftware a en effet confirmé qu'elle restait quasiment identique à celle du jeu original, sorti il y a maintenant trois ans, avec juste un petit coup de pouce nécessaire du côté du processeur. De quoi rassurer ceux qui n'ont pas investi dans une carte graphique dernier cri. Voici donc ce que votre machine devra avoir dans le ventre pour vous lancer à l'assaut de Limveld :

Configuration minimale (sous Windows 10) : Processeur : Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 5500 Mémoire vive : 12 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (3 Go) ou AMD Radeon RX 580 (4 Go)

Configuration recommandée (sous Windows 11) : Processeur : Intel Core i5-11500 ou AMD Ryzen 5 5600 Mémoire vive : 16 Go de RAM Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)



Pour toutes les configurations, il faudra également disposer de 30 Go d'espace libre sur votre disque dur, de DirectX 12 et d'un périphérique audio compatible Windows. On note avec plaisir l'absence de cartes Nvidia RTX dans les spécifications recommandées, ce qui témoigne de besoins GPU qui restent tout à fait raisonnables pour un jeu de 2025. Les joueurs dont les PC faisaient déjà tourner Elden Ring ou son extension Shadow of the Erdtree ne devraient donc rencontrer aucun souci pour se plonger dans Nightreign. De plus, avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 images par seconde, on peut s'attendre à une expérience de jeu fluide, même sur des cartes graphiques de milieu de gamme. La taille de téléchargement, annoncée à seulement 30 Go, est aussi une excellente nouvelle à une époque où de nombreux jeux vidéo AAA flirtent allègrement avec la centaine de gigaoctets, voire plus !

Date de sortie et dernières informations pratiques avant le grand saut

Notez bien cette date dans vos agendas : Elden Ring Nightreign est attendu pour une sortie mondiale le 30 mai prochain. Il sera disponible sur PC Windows, mais aussi sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Pour les plus organisés et les plus impatients, sachez que les pré-téléchargements du jeu seront ouverts 48 heures avant le lancement officiel. De quoi être dans les starting-blocks dès la première minute ! Avec son approche résolument expérimentale, son gameplay coopératif et ses exigences techniques qui ne devraient pas effrayer grand monde, Nightreign a tous les atouts pour intriguer aussi bien les vétérans endurcis de l'Entre-terre que les nouveaux venus curieux de découvrir l'univers si particulier de FromSoftware sous un angle inédit. Il reste maintenant à voir si cette formule roguelike en coopération parviendra à captiver les joueurs sur la durée et à s'imposer comme une nouvelle référence du genre.