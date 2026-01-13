L'annonce conjointe d'Apple et Google a fait l'effet d'une bombe. Les deux géants ont officialisé un partenariat pluriannuel pour que les modèles d'IA Gemini deviennent la pierre angulaire des futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, y compris une version remaniée de Siri.

Cette collaboration, confirmée après des mois de rumeurs, a été saluée par les marchés financiers mais a également suscité une réaction virulente de la part d'Elon Musk.

Une concentration déraisonnable du pouvoir, d'après Elon Musk

Peu de temps après l'annonce, Elon Musk s'est exprimé sur sa plateforme X pour critiquer vivement l'accord. Dans une réponse directe à la publication de Google, il déclare : " Cela ressemble à une concentration déraisonnable du pouvoir pour Google, étant donné qu'ils ont aussi Android et Chrome ".

Cette prise de position met en lumière les craintes antitrust liées à la domination de Google sur plusieurs marchés verticaux.

En contrôlant déjà le principal système d'exploitation mobile concurrent d'iOS et le navigateur web le plus utilisé au monde, Google étendrait son influence au cœur de l'écosystème Apple, ce qui, selon Musk, étoufferait la concurrence.

Les motivations d'Elon Musk derrière la critique

La critique d'Elon Musk n'est pas désintéressée. En tant que patron de xAI, l'entreprise qui développe Grok, un concurrent direct de Gemini, il a un intérêt commercial évident à voir ce partenariat échouer ou être remis en question.

En outre, sa société xAI est déjà engagée dans une bataille juridique contre Apple et OpenAI concernant l'intégration de ChatGPT dans Siri. Elon Musk accuse ces entreprises de garantir leur domination continue et de rendre impossible pour d'autres IA d'atteindre la première place sur l'App Store.

Rendez-vous pris avec iOS 26.4 pour Siri avec une version de Gemini

Pour Apple, le partenariat avec Google est une reconnaissance que ses propres modèles de langage ne sont pas encore au niveau pour rivaliser avec les leaders du marché.

Dans une déclaration, le groupe de Cupertino a justifié son choix en affirmant qu'après une " évaluation minutieuse ", la technologie de Google " fournit la base la plus performante pour les Apple Foundation Models ". En soulignant qu'Apple Intelligence continuera de fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute.

Du côté de Google, l'accord avec Apple est une victoire qui renforce la position de Gemini face à des rivaux comme OpenAI. La nouvelle version de Siri, enrichie par Gemini, devrait arriver plus tard cette année avec une mise à jour d'iOS 26.4.