Alphabet, la maison mère de Google, rejoint le cercle très restreint des entreprises valorisées à 4 000 milliards de dollars. Portée par le succès de son modèle Gemini et une stratégie IA agressive, la firme de Mountain View surpasse Apple et réaffirme sa position dominante dans la course technologique mondiale, dissipant les doutes des investisseurs.

La semaine démarre fort. Alphabet devient la quatrième entreprise à réaliser cet exploit, après Nvidia, Microsoft et Apple. Cette performance s'inscrit dans une dynamique impressionnante, le titre ayant déjà bondi de 65 % en 2025, sa plus forte progression depuis la crise financière de 2009.

Le grand retour au premier plan

Ce regain de confiance des investisseurs n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un recentrage stratégique majeur sur l'intelligence artificielle, qui a permis de dissiper les doutes qui pesaient sur l'entreprise face à l'ascension de concurrents comme OpenAI.

Alphabet a su rassurer en démontrant la solidité de ses fondamentaux technologiques et en surmontant des obstacles réglementaires importants au cours de l'année passée.

Le groupe a non seulement consolidé sa position, mais a également dépassé Apple en capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, s'installant comme la deuxième entreprise la plus valorisée au monde.

Cette trajectoire valide les investissements massifs consentis depuis une décennie dans l'écosystème IA.

Gemini, le moteur de la reconquête

Au cœur de cette renaissance se trouve le modèle Gemini 3. Acclamé par la critique, il a su s'imposer comme une alternative crédible et puissante. L'annonce par Apple de son choix d'intégrer Gemini pour alimenter ses propres modèles d'IA et la prochaine génération de Siri a été un catalyseur décisif pour l'action.

Cette dynamique est renforcée par la puissance matérielle de Google. Avec ses puces personnalisées de septième génération, les Tensor Processing Units (TPU) Ironwood, l'entreprise offre une alternative crédible aux solutions de Nvidia. D'ailleurs, des acteurs majeurs comme Meta envisageraient de dépenser des milliards pour équiper leurs datacenters avec ces puces.

Une machine économique aux fondations solides

L'écosystème d'Alphabet ne repose pas uniquement sur ses modèles d'IA. La division Google Cloud a enregistré une croissance spectaculaire, avec une hausse de 34 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et un carnet de commandes atteignant 155 milliards de dollars. Selon les analystes de Citi, 70 % des clients de Google Cloud utilisent déjà ses produits d'IA.

En parallèle, l'activité publicitaire, pilier historique des revenus, a su maintenir sa robustesse malgré les incertitudes économiques. Cette diversification et la force de ses différentes branches technologiques dessinent les contours d'un géant aux avantages concurrentiels profonds, que rien ne semble pouvoir arrêter à moins d'un coup d'arrêt réglementaire.