Les ventes de voitures neuves ont légèrement progressé en Europe en avril 2025. Selon le décompte de l'ACEA (association des constructeurs en Europe), le marché s'est a connu une petite croissance de +1,3% même si la tendance reste à la baisse sur le cumul des cinq premiers mois de l'année (-1,2%).

Si le marché est mollasson, plusieurs segments tirent leur épingle du jeu. Les ventes de véhicules électriques se sont améliorées de 26,4% depuis le début de l'année, permettant d'atteindre une part de marché de 15,3%, contre 12% à la même période l'an dernier.

Electrique et hybride en belle progression

Les ventes de véhicules hybrides sont aussi conséquentes avec une progression de 20,8% sur les cinq premiers mois de l'année. Les hybrides non rechargeables sont désormais les plus représentés du marché européen, avec 35,3% de présence, contre 28,6% pour l'essence. Le diesel poursuit pour sa part sa décroissance et représente 9,6% de part de marché.

Dans ce contexte, le constructeur Tesla reste en position de fragilité. Ses ventes se sont écroulées en Europe ces derniers mois et la situation ne montre pas encore de changement malgré le retour d'Elon Musk, son dirigeant, aux affaires après son expérience politique au sein du DOGE, le ministère américain cherchant à réduire les dépenses gouvernementales.

Le cours en Bourse est remonté mais pas encore le niveau des ventes, toujours très affaibli sur le Vieux Continent. Avec seulement 41 600 véhicules vendus sur les quatre premiers mois de l'année (contre plus de 77 000 à la même période l'an dernier) et une part de marché de 1,1%, le pionnier des véhicules électriques a vu une dizaine de marques lui passer devant, dont le grand concurrent chinois BYD.

Tesla toujours au point mort

L'image de marque écornée du fait des activités de son patron, l'absence de nouveaux modèles dans la gamme et l'enrichissement de l'offre concurrente malmènent le constructeur qui va avoir un gros travail de reconquête à réaliser.

Plus largement, l'ACEA se félicite de la progression des ventes de véhicules électriques mais note qu'elle reste en-deça des volumes nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l'UE ces prochaines années.

L'Association relève que la progression est très disparate selon les pays, certains affichant de grosses croissances, d'autres (comme la France) des reculs réguliers. L'hétérogénéité des dispositifs d'aide et des stratégies d'incitation entre les états européens explique en partie cette situation et facilite pas une progression coordonnée.

Une bonne partie de cette progression est portée par les électriques et rechargeables d'origine chinoise et il reste à voir si elle pourra se maintenir dans le contexte de renégociation des droits de douane entre les grands blocs géographiques.