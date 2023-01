La reprise en main du réseau social Twitter par Elon Musk a fortement chahuté le cours en Bourse de Tesla en 2022 avec un recul de 65% aggravé par de multiples facteurs.

L'entreprise a pourtant réussi à livrer 1,3 million de véhicules électriques, soit à peine moins que son objectif de 1,5 millions d'unités, et continue de faire avancer ses différents projets, du poids lourd Tesla Semi à la préparation du pickup Cybertruck en passant par de solides investissements pour augmenter les capacités de production de ses usines géantes ou Gigafactories.

Sur le dernier trimestre, Tesla s'offre même de beaux résultats financiers avec un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de dollars et un bénéfice net qui grimpe à 3,7 milliards de dollars, soit une progression de 39% sur un an.

En ordre de bataille face à la récession à venir

La focalisation de l'attention sur son emblématique patron a peut-être suscité des inquiétudes sur le management mais la firme reste concentrée sur ses objectifs et a déjà amorcé une stratégie de réduction des coûts pour affronter l'incertitude du contexte économique mondial et la possibilité d'une récession.

Tesla Cybertruck, pour fin 2023

Sur la fin d'année 2022, elle a également engagé une solide baisse de prix sur sa gamme de véhicules électriques pour relancer ses ventes et répondre plus efficacement à une concurrence qui s'accélère, notamment en Chine.

Si cette décision peut inquiéter les investisseurs en quête de rentabilité, elle relance surtout l'intérêt des consommateurs pour les véhicules Tesla alors que les constructeurs chinois multiplient les modèles et s'apprêtent à débarquer sur les marchés européens et nord-américains.

S'organiser pour résister à la crise

Pour l'année 2023, l'objectif officieux de Tesla est d'atteindre un volume de 2 millions de véhicules électriques livrés, à moins de nouvelles difficultés économiques et logistiques et l'entreprise continue d'affirmer pouvoir atteindre une progression moyenne de ses ventes annuelles de 50%.

L'événement Tesla Investor Day en mars prochain sera l'occasion de détailler la stratégie et les nouveaux projets. On y attend l'annonce d'une nouvelle plateforme plus efficace pour de prochaines générations de véhicules électriques.

La question d'un véhicule électrique à bas coût (autour de 25 000 dollars) sera de nouveau posée pour générer du volume, le flamboyant Cybertruck étant surtout là pour épater la galerie malgré un grand volume de réservations.

Il reste que Tesla réalise 9000 dollars de bénéfice net sur chaque véhicule, un montant bien plus élevé que les autres constructeurs automobiles. En temps de crise et de réduction de la demande, cette rentabilité pourrait faire la différence par rapport à de nombreux concurrents qui n'auront peut-être pas les reins aussi solides.