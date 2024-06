Les tensions se sont multipliées ces derniers mois entre le milliardaire Elon Musk et l'entreprise OpenAI qu'il a contribué à faire émerger avant de s'en éloigner. Il a notamment dans son collimateur son dirigeant Sam Altman contre lequel il avait porté plainte en début d'année.

En substance, il l'accusait de trahir la mission initiale d'OpenAI de création d'une intelligence artificielle générale (AGI) pour le bien de l'humanité et de s'être lancée à la place dans une course au profit sans limites ni frontières.

OpenAI a-t-il trahi sa mission iniatiale ?

Les pratiques d'OpenAI, suspectée d'avoir aspiré d'immenses quantités de données du Web sans tenir compte des ayants droit ni avertir les plateformes pillées pour alimenter ses modèles d'IA, ont agacé beaucoup de monde et déclenché des séries de négociation pour générer des revenus de cette manne.

Entre-temps, Elon Musk a bâti une entreprise xAI et lancé un robot conversationnel Grok sur les bases du réseau social X. Dans sa plainte, l'homme d'affaires a appelé OpenAI à ouvrir son modèle d'IA comme lui-même l'a fait il y a peu pour Grok.

Derrière ces querelles, il y a aussi l'ombre de Microsoft, grand argentier d'OpenAI qui tire les bénéfices de l'IA mais voit sa créature lui échapper peu à peu, à l'image de la volonté de la startup de proposer une version pro de ChatGPT ou son récent accord avec Apple dans le cadre de l'environnement Apple Intelligence.

Une grosse publicité pour xAI et Grok ?

Quoi qu'il en soit, les motifs de la plainte d'Elon Musk étaient compliqués à faire valoir et à documenter et l'action en justice contre Sam Altman et Greg Brockman a finalement été annulée.

Cela n'a pas empêché Elon Musk d'afficher son agacement à l'annonce d'un accord entre OpenAI et Apple autour de l'environnement Apple Intelligence, l'amenant à affirmer qu'il interdira les appareils Apple au sein de ses entreprises.

Pour certains observateurs, il s'agissait surtout de mettre en avant x.AI et l'IA Grok comme de meilleures alternatives à OpenAI et ChatGPT en cherchant une confrontation qui était autant une publicité pour Elon Musk.

Des emails échangés entre le milliardaire et la direction d'OpenAI suggèrent qu'il n'était pas opposé à la course aux investisseurs dans laquelle s'est lancée la startup pour assurer la montée en puissance du modèle d'IA et résister à la concurrence des grands groupes, à commencer par Google.