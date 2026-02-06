Au cœur de l'empire technologique de SpaceX se trouve Starlink, sa constellation de satellites fournissant un accès internet à haut débit. Devenu un pilier financier majeur, ce service pourrait bientôt s'étendre bien au-delà des simples antennes domestiques.

Des sources internes et des déclarations publiques du dirigeant suggèrent que l'entreprise envisage de se lancer sur le marché très concurrentiel de la téléphonie mobile avec un produit radicalement nouveau, en gestation depuis plusieurs années.

Un appareil « très différent » des téléphones actuels

Interrogé sur la possibilité d’un téléphone siglé de sa marque, Elon Musk a confirmé que l'idée n'était "pas hors de question", précisant qu'il s'agirait d'un "appareil très différent des téléphones actuels".

L'objectif ne serait pas de concurrencer frontalement les smartphones traditionnels, mais de proposer une alternative conçue pour un usage spécifique. Le principal atout de ce terminal résiderait dans sa connexion native à la constellation de satellites Starlink, offrant une couverture potentiellement mondiale.

Au-delà de la simple connectivité, ce téléphone serait "optimisé uniquement pour faire fonctionner des réseaux neuronaux à performance maximale par watt". Cette déclaration pointe vers un appareil taillé pour l'intelligence artificielle, capable de traiter des tâches complexes en local et d'interagir de manière transparente avec les services d'IA de l'écosystème Musk, notamment ceux de sa société xAI, récemment fusionnée avec SpaceX.

Starlink, le moteur financier de l'empire SpaceX

Cette diversification répond à une logique économique bien établie. Starlink est devenu le principal moteur de revenus pour SpaceX, représentant entre 50 % et 80 % de son chiffre d'affaires.

Le lancement d'un appareil mobile dédié serait une manière de capitaliser sur cet actif stratégique et d'élargir encore sa base d'utilisateurs, qui dépasse déjà les 9 millions dans le monde.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à financer les ambitions colossales de l'entreprise, comme la construction de centres de données en orbite ou de futures usines sur la Lune.

L'entreprise a déjà un pied dans le secteur mobile via un partenariat avec T-Mobile pour offrir des services de connectivité directe aux cellules, mais la production d'un propre téléphone marquerait une étape décisive vers un contrôle total de la chaîne de valeur.

Ambitions et défis d'un écosystème vertical

Fabriquer un tel appareil représente cependant un défi de taille. SpaceX devrait non seulement concevoir le matériel mais aussi affronter la méfiance des opérateurs de réseaux mobiles traditionnels, qui pourraient voir ce nouveau venu comme une menace directe.

La réussite de cet écosystème vertical dépendra fortement de la fusée Starship, indispensable pour déployer des lots massifs de satellites Starlink de nouvelle génération, assez puissants pour garantir une connexion stable aux appareils mobiles.

Parallèlement, l'entreprise continue de bâtir son offre de services, comme en témoigne le récent lancement de Stargaze, un système de surveillance du trafic orbital. La question n'est donc plus de savoir si Musk a les moyens de ses ambitions, mais plutôt de déterminer à quel horizon ce smartphone du futur deviendra une réalité.