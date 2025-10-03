Le vernis commence à craquer dans la galaxie Musk. Derrière les annonces grandiloquentes et les ambitions démesurées, une crise managériale profonde secoue plusieurs des entreprises du milliardaire.

Des dizaines de cadres et d'ingénieurs clés de Tesla et xAI ont jeté l'éponge ces derniers mois, dénonçant des conditions de travail extrêmes et un style de direction qui semble avoir atteint ses limites. Une hémorragie qui tombe au plus mal, alors que les deux sociétés sont engagées dans une compétition technologique féroce.

Pourquoi les cadres de Tesla et xAI jettent-ils l'éponge ?

La liste des départs chez Tesla s'allonge de semaine en semaine. Des figures clés comme Vineet Mehta, expert des batteries, Milan Kovac, responsable du projet de robot humanoïde Optimus, ou encore Rebecca Tinucci, qui dirigeait le déploiement des Superchargeurs, ont tous quitté leurs fonctions. La raison invoquée est quasi systématiquement la même : le burn-out.

Le tableau est encore plus sombre chez xAI, la start-up d'IA de Musk. Le directeur financier et le responsable juridique ont démissionné après seulement quelques mois en poste. L'un d'eux, Mike Liberatore, a dénoncé sur LinkedIn des "semaines de 120 heures, sept jours sur sept au bureau" avant de rejoindre le concurrent direct, OpenAI. Ces départs témoignent d'une pression insoutenable, alimentée par l'obsession de Musk de surpasser son rival Sam Altman.

La "méthode Musk" est-elle devenue contre-productive ?

Le style de management d'Elon Musk, longtemps présenté comme un moteur d'innovation, semble aujourd'hui se retourner contre lui. Des anciens collaborateurs décrivent une culture d'entreprise toxique, faite de "chantage à la loyauté", de changements de cap stratégiques incessants et d'une exigence de dévouement total qui ne laisse aucune place à l'équilibre personnel. "Je ne vois presque plus mes deux enfants en bas âge", a confié un dirigeant de xAI sur le départ.





À cette pression s'ajoutent des tensions politiques. Les prises de position de plus en plus marquées du milliardaire, notamment sa proximité avec Donald Trump, créeraient un malaise grandissant au sein de ses équipes. Pour beaucoup, la question n'est plus de savoir s'ils peuvent suivre le rythme, mais s'il est encore pertinent de travailler pour lui.

Comment xAI gère-t-elle cette crise de personnel ?

La situation chez xAI est particulièrement symptomatique du chaos ambiant. Début septembre, plus de 500 employés, principalement des "annotateurs de données" chargés d'entraîner l'IA Grok, ont été licenciés sans ménagement. Pour piloter l'équipe restante, Musk a fait un choix déroutant : nommer à sa tête Diego Pasini, un jeune homme de 20 ans, diplômé du lycée en 2023 et recruté après avoir remporté un hackathon.





Cette décision, censée incarner la "méritocratie" prônée par Musk, a surtout instauré un "climat de panique" selon des témoignages internes. La critique n'est pas tolérée : deux employés ayant osé questionner cette promotion sur le Slack de l'entreprise ont vu leurs accès révoqués en quelques heures.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Diego Pasini, le jeune de 20 ans à la tête d'une équipe IA chez xAI ?

Diego Pasini est un étudiant de l'Université de Pennsylvanie, diplômé du lycée en 2023. Il a été recruté par xAI en janvier 2025 après avoir remporté un hackathon organisé par l'entreprise. Sa nomination à la tête de l'équipe d'annotation de données, une équipe clé pour le développement de l'IA Grok, illustre la volonté d'Elon Musk de privilégier le talent perçu plutôt que l'expérience ou l'ancienneté, une stratégie qui a déjà été observée dans d'autres de ses entreprises.

Comment la direction de Tesla réagit-elle à ces départs ?

Officiellement, on minimise la situation. Robyn Denholm, la présidente du conseil d'administration de Tesla et alliée d'Elon Musk, a balayé les inquiétudes dans la presse en déclarant : "Il y a toujours des gros titres sur les gens qui partent, mais personne ne parle de ceux qui arrivent." Selon elle, l'attractivité de la marque reste intacte et l'entreprise continue d'attirer les meilleurs talents.

Ces démissions ont-elles un impact sur les produits ?

Oui, potentiellement. Le départ de cadres responsables de projets aussi stratégiques que le robot Optimus, les batteries ou le réseau de Superchargeurs chez Tesla pourrait entraîner des retards ou des réorientations. De même, la restructuration brutale chez xAI et la perte de centaines d'annotateurs de données pourraient affecter la qualité et la fiabilité de l'IA Grok à moyen terme.