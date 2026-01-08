Internet s'est de nouveau enflammé suite à une déclaration choc d'Elon Musk sur sa plateforme X. Le magnat de la technologie a répondu de manière belliqueuse à une vidéo diffusée en direct sur le réseau social chinois, dans laquelle une femme le menaçait de mort de manière à peine voilée. L'incident, loin d'être anecdotique, met en lumière des tensions bien plus profondes liées à des affaires de fraude à grande échelle dans le Minnesota.

Quelle est l'origine de cette confrontation virale ?

Tout a commencé par un clip extrait d'un direct sur TikTok, animé par une utilisatrice connue sous le pseudonyme « Dowza.z ». Dans cette séquence, la jeune femme, identifiée comme somali-américaine, discutait des critiques récentes d'Elon Musk concernant des entreprises gérées par la communauté somalienne au Minnesota.

Passant de l'anglais au somali, elle a alors déclaré en anglais à propos du milliardaire : « Je ne m'inquiéterais pas trop pour lui, il est sur le point de mourir ». La vidéo, rapidement partagée sur X, a été interprétée par beaucoup, y compris l'intéressé, comme une menace directe. La réplique de Musk fut immédiate et sans équivoque : « Alors c'est la guerre ».

Pourquoi cette affaire dépasse-t-elle le simple incident en ligne ?

La déclaration de la Tiktokeuse n'intervient pas dans un vide. Elle fait écho à la mise en lumière par Elon Musk d'un vaste système de fraude dans le Minnesota. Le programme fédéral « Feeding Our Future », destiné à nourrir les enfants pendant la pandémie de COVID-19, aurait été détourné à hauteur de 250 millions de dollars.

De fait, Elon Musk a utilisé sa plateforme X pour relayer activement ces informations, affirmant que ce n'était que la « pointe de l'iceberg ». Selon lui, une fraude systémique gangrène de nombreux programmes gouvernementaux, en particulier lorsque des fonds fédéraux sont envoyés aux États.

Quelles ont été les conséquences politiques et sociales ?

La réponse de Musk et la vidéo originale ont provoqué une vague de réactions politiques intenses. Des personnalités conservatrices ont immédiatement pris sa défense, appelant le FBI à enquêter sur ce qui est perçu comme une menace sérieuse. Le sénateur républicain de l'Utah, Mike Lee, est même allé jusqu'à demander l'expulsion immédiate de la Tiktokeuse.

Cet événement a également ravivé le débat sur l'immigration et la gestion des fonds publics, plaçant la communauté somalienne du Minnesota sous une pression intense. Le compte TikTok « Dowza.z » a depuis été supprimé, mais la déclaration de guerre de Musk a été épinglée sur son profil X, cumulant des dizaines de millions de vues et cristallisant les tensions.