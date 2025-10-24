Enceintes actives Edifier MR3 2.0

Elles offrent une puissance de sortie de 18 W x 2 (RMS) et un niveau de pression acoustique pouvant atteindre 91,5 dB à 1 mètre, idéal pour une écoute de proximité ou pour sonoriser une pièce de taille moyenne.

Elles s’adaptent à vos besoins grâce à deux modes d’écoute sélectionnables (Studio ou Musique) afin d’obtenir un rendu toujours optimal selon le type de contenu. Les commandes sont simples et intuitives, avec des connexions frontales (AUX et prise casque) et un bouton rotatif multifonction permettant de gérer le volume, le mode sonore et l’allumage.

Certifiées Hi-Res Audio, elles intègrent un convertisseur analogique-numérique (ADC) et un amplificateur haute performance assurant un traitement audio précis en 24 bits / 96 kHz pour une restitution fidèle et détaillée.

La connectivité est complète avec une entrée RCA, un port AUX en façade et le Bluetooth 5.4, garantissant une transmission sans fil stable et rapide.

Retrouvez la paire d'enceintes actives Edifier MR3 2.0 en blanc ou noir à 87,99 € au lieu de 109 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.





