Enceintes actives Edifier MR3 2.0
Elles offrent une puissance de sortie de 18 W x 2 (RMS) et un niveau de pression acoustique pouvant atteindre 91,5 dB à 1 mètre, idéal pour une écoute de proximité ou pour sonoriser une pièce de taille moyenne.
Elles s’adaptent à vos besoins grâce à deux modes d’écoute sélectionnables (Studio ou Musique) afin d’obtenir un rendu toujours optimal selon le type de contenu. Les commandes sont simples et intuitives, avec des connexions frontales (AUX et prise casque) et un bouton rotatif multifonction permettant de gérer le volume, le mode sonore et l’allumage.
Certifiées Hi-Res Audio, elles intègrent un convertisseur analogique-numérique (ADC) et un amplificateur haute performance assurant un traitement audio précis en 24 bits / 96 kHz pour une restitution fidèle et détaillée.
La connectivité est complète avec une entrée RCA, un port AUX en façade et le Bluetooth 5.4, garantissant une transmission sans fil stable et rapide.
Retrouvez la paire d'enceintes actives Edifier MR3 2.0 en blanc ou noir à 87,99 € au lieu de 109 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.
Sont également en réduction :
- Aspirateur robot laveur Roborock Q10 S5+ - Blanc à 299,99 € (prix officiel 429,99 €) (10000 Pa, station avec vidage automatique, brosse principale anti-emmêlement, système de serpillères VibraRise 2.0, navigation LiDAR PreciSense, cartographie, évitement d'obstacles...)
- TV QD-Mini LED Philips Ambilight 65MLED910 4K - 65" à 851 € (-39%)
- TV OLED LG evo OLED48G5 4K 2025 - 48" à 1 169 € avec la remise de 10% au panier + 15 € offerts en carte cadeau Darty
- TV OLED LG evo OLED65C5 4K 2025 - 65" à 1 399 € pour les adhérents Fnac + remise supplémentaire de 10% au panier pour tout le monde
- SSD interne Samsung 990 EVO Plus NVMe M.2 PCIe 4.0x4 - 2 To à 114,99 € (jusqu'à 7250 Mo/s)
- SSD interne Crucial P510 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 2 To à 149,99 € avec le code 15DES129 (jusqu'à 11000 Mo/s)
- Pack de 3 ventilateurs NZXT F120 RGB Duo - Noir à 45,27 € soit -61% (ventilateurs RGB double LED 120 mm avec contrôleur RGB)
- LEGO Harry Potter 76419 Le Château de Poudlard à 107,99 € avec le coupon à cocher (prix officiel 169,99 €)
- LEGO Icons 10318 Le Concorde à 149,99 € avec le code 15DES129 (prix officiel 199,99 €)
- Pack de 2 manettes filaires Diswoe pour Xbox 360 / PC à 25,41 € avec le coupon à cocher
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IAX9E à 799,99 € soit -6% (15,6'' FHD 144Hz, Core i7-12650HX 14 cœurs jusqu'à 4,70 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, Windows 11 Home, Lenovo AI Engine+)
- Écran PC gaming Acer Nitro UM.QX1EE.310 à 79,99 € soit -42% (23,8" FHD, dalle VA, 180Hz, 0,5 ms, HDR10)
- Écran PC incurvé MSI Pro MP341CQ à 184,99 € avec le code 15DES129 (34" UWQHD 3440 x 1440, courbure 1500R, 100Hz, sRGB 116%, HDR, FreeSync, réduction de la lumière bleue)
Et pour finir, ne ratez pas non plus nos autres bons plans de ce vendredi !
➡️ Top 3 des promos du jour : drone DJI Flip + radiocommande avec écran, pack imprimante 3D Creality K2 Pro Combo + 6 kg de filament PETG et écran PC gaming incurvé ViewSonic 34" WQHD
➡️ Cdiscount : les nouveaux bundles PS5 / PS5 Pro avec EA Sports FC26 et les sorties jeux de la semaine
➡️ Zoom sur la barre de son Xiaomi, en promotion à 59,99 €