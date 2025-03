On commence avec le vélo électrique Touroll B1.

Doté d’un moteur sans balais de 250 W, il délivre un couple puissant de 45 Nm et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie amovible de 15,6 Ah offre une autonomie comprise entre 50 et 90 km, idéale pour les trajets quotidiens comme pour les balades plus longues.

Ses pneus de 26" x 1,95", combinés à une suspension robuste, assurent une excellente adhérence et une stabilité optimale sur tous types de terrains. Grâce à son système de transmission à 7 vitesses, l’effort à fournir s’adapte facilement aux conditions de conduite.

Le Touroll B1 propose 5 niveaux d'assistance électrique (12, 15, 18, 21 et 25 km/h), ainsi qu’un mode marche à 6 km/h. Son écran LED intégré affiche en temps réel la vitesse et le niveau de batterie, pour un meilleur contrôle sur vos trajets.

Ses phares garantissent une visibilité optimale sans risque d’éblouir les autres usagers. Le cadre ergonomique et la potence ajustable assurent un confort de conduite adapté à toutes les morphologies.

Enfin, le vélo est équipé d’un porte-bagages arrière et de garde-boue robustes.

Retrouvez le vélo électrique Touroll B1 à 479 € grâce au code NNNBONPLANMB1 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



