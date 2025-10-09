Bureau assis-debout FlexiSpot EN1

La hauteur du plateau est réglable de 71,5 à 116 cm, s’adaptant ainsi à toutes les tailles. Le cadre est extensible pour accueillir des bureaux de différentes dimensions (longueur de 100 à 160 cm, largeur de 50 à 80 cm), permettant d’y installer aisément écrans, claviers, ordinateurs portables et autres accessoires.

Le système de commande manuelle avancé dispose de 6 boutons et permet d’enregistrer jusqu’à 4 positions de hauteur différentes, avec un affichage qui indique en temps réel la hauteur du plateau.

Conçu en acier de qualité industrielle, le châssis offre une grande stabilité et peut supporter jusqu’à 80 kg en mouvement. Des pieds antidérapants assurent une protection efficace du sol et une meilleure sécurité d’utilisation.

Le bureau intègre également un système anti-collision intelligent : en cas d’obstacle détecté lors du levage, il s’arrête automatiquement et effectue un léger mouvement inverse pour éviter tout choc.

Chaque bureau FlexiSpot répond aux normes internationales CE, BIFMA et ROHS.

Le bureau électrique FlexiSpot EN1 en noir à 119,99 €.



