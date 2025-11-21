C'est le rituel immuable du jeudi que tout joueur économe attend avec impatience. La boutique d'Epic renouvelle son offre et propose deux nouveaux titres à conserver sans débourser un centime.

Après le trio de la semaine passée, place à un duo éclectique : d'un côté, le roi des monstres dans un jeu de stratégie en voxels, de l'autre, un jeu de cartes roguelike qui revisite le poker. Une sélection qui devrait ravir les curieux.

Que vaut Godzilla Voxel Wars, le premier jeu offert ?

Le premier titre met en scène la star du cinéma japonais. Godzilla Voxel Wars est un jeu de stratégie au tour par tour où vous contrôlez les célèbres Kaijus (Godzilla, Mothra, King Ghidorah) pour repousser une invasion de Fongoïdes.

Avec son esthétique en voxels (cubes 3D), il rappelle fortement les mécaniques d'Into the Breach mais avec une dose de destruction massive propre à la franchise.

Ce titre, édité par TOHO Games, est actuellement offert sur l'Epic Games Store pour une durée très limitée, c'est donc le moment idéal pour casser du cube.

Pourquoi Zoeti est-il le coup de cœur de la semaine ?

Changement radical d'ambiance avec le second titre, Zoeti. Ce jeu mélange habilement le deckbuilding roguelike et les règles du poker pour créer des combos dévastateurs. Le but est d'assembler des mains (paires, fulls, suites) pour activer des compétences et vaincre le mal qui ronge un univers fantasy très coloré.

C'est sans doute l'un des jeux gratuits les plus originaux de cette sélection, parfait pour ceux qui ont poncé Slay the Spire ou Balatro et cherchent une nouvelle drogue vidéoludique.

Combien de temps avez-vous pour les récupérer ?

Comme toujours, le timing est serré. Ces deux jeux sont disponibles au téléchargement dès maintenant et resteront gratuits jusqu'au 27 novembre à 17h précises. Il suffit de posséder un compte Epic et un PC capable de les faire tourner pour en profiter à vie.

Une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils sont à vous définitivement. Ne tardez pas trop, car dès jeudi prochain, une nouvelle vague de titres viendra remplacer cette offre double.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les jeux gratuits cette semaine ?

Du 20 au 27 novembre 2025, l'Epic Games Store offre Godzilla Voxel Wars (stratégie) et Zoeti (jeu de cartes/poker).

Faut-il un abonnement pour les garder ?

Non, contrairement au PS Plus ou au Game Pass, les jeux récupérés sur l'Epic Games Store sont à vous définitivement, sans aucun abonnement requis.

Quel genre de jeu est Zoeti ?

Zoeti est un jeu de deckbuilding roguelike au tour par tour. Il utilise les combinaisons du poker (brelan, carré, etc.) pour lancer des attaques et des sorts.