La tradition est respectée. Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store renouvelle son offre de jeux gratuits. À l'approche d'Halloween, la boutique met les petits plats dans les grands en se concentrant sur le registre horrifique. Si vous n'avez pas encore récupéré la pépite du moment, Fear the Spotlight, il ne vous reste que quelques heures.

Dès ce 30 octobre à 17h, deux nouveaux titres prendront le relais pour vous empêcher de dormir.

Bendy and the Ink Machine : le cauchemar cartoon

Le premier titre est une véritable icône : Bendy and the Ink Machine. Ce survival horror épisodique, sorti en 2018, vous plonge dans le cauchemar d'un studio d'animation des années 30. Vous incarnez Henry, un ancien animateur qui, en retournant sur son lieu de travail, découvre que des créatures d'encre terrifiantes ont pris vie.





Le jeu mélange exploration, énigmes et combat dans une ambiance cartoon glauque absolument unique, rappelant un "Bioshock" qui aurait rencontré "Mickey Mouse".

Que vaut le deuxième jeu, Five Nights at Freddy’s ?

Le second cadeau n'est autre que Five Nights at Freddy's: Into the Pit. N'attendez pas le gameplay 3D classique de la série. Il s'agit d'un jeu d'aventure-horreur en 2D et pixel-art qui explore les origines de la franchise.





Vous y jouez Oswald, un jeune garçon qui, en s'ennuyant dans une pizzeria miteuse, plonge dans une piscine à boules et se retrouve transporté dans le passé de l'établissement. C'est là qu'il rencontre le terrifiant Spring Bonnie. Le jour, vous explorez et collectez des indices ; la nuit, c'est une pure terreur où il faut fuir et se cacher.

Dernière chance pour le jeu de Blumhouse

Avant cette nouvelle rotation, il est encore temps de récupérer Fear the Spotlight, offert jusqu'au 30 octobre à 16h59. Édité par Blumhouse Games (la branche jeu vidéo du célèbre studio de films d'horreur), ce titre est un vibrant hommage aux classiques horrifique de la PlayStation 1.

Vous y suivez Vivian, qui doit retrouver son amie Amy dans un lycée hanté après une séance de spiritisme qui a mal tourné. Le jeu privilégie l'ambiance et l'infiltration plutôt que les "jumpscares" faciles, et a reçu un excellent accueil critique (83 sur Metacritic).

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand récupérer ces jeux ?

Fear the Spotlight est disponible gratuitement jusqu'au jeudi 30 octobre 2025 à 16h59. Bendy and the Ink Machine et Five Nights at Freddy’s: Into the Pit prendront le relais du 30 octobre (17h00) au 6 novembre 2025.

Comment récupérer les jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Il suffit de posséder un compte Epic Games Store (gratuit) et de se rendre sur la page d'accueil de la boutique, dans la section "Jeux gratuits". Une fois "acheté" (pour 0 €), le jeu reste dans votre bibliothèque à vie.

Faut-il un abonnement ?

Non, contrairement aux jeux PlayStation Plus ou Xbox Game Pass, les jeux offerts par l'Epic Games Store ne nécessitent aucun abonnement. Ils sont définitivement à vous une fois récupérés.