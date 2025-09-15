On commence avec la station électrique portable OUKITEL P1000 Plus.

Elle embarque une batterie de 1024 Wh et délivre une puissance de 1800 W, capable de couvrir près de 99 % des besoins en électroménager et équipements essentiels du quotidien. Sa batterie LiFePO4 garantit jusqu’à 4 000 cycles de charge en conservant 80 % de sa capacité initiale, offrant ainsi une durabilité d’environ 10 ans.

Grâce à la charge rapide de 1200 W via secteur, elle récupère 80 % de sa capacité en seulement 39 minutes. Elle peut également être rechargée par panneaux solaires, prise allume-cigare ou via une combinaison secteur + solaire pour un gain de temps maximal.

Polyvalente, la station dispose de multiples prises AC et DC pour alimenter jusqu’à 10 appareils en simultané, avec un mode UPS qui prend le relais en 10 ms en cas de coupure de courant, assurant la continuité sans perte de données. Silencieuse, elle ne dépasse pas 29 dB sous 500 W de charge et se pilote facilement à distance grâce à son application dédiée.

En ce moment, l’OUKITEL P1000 Plus est proposée à 296,80 € avec le code FAFR30 sur AliExpress (prix officiel 699 €), avec livraison gratuite depuis la France.

Voici quelques autres offres intéressantes disponibles actuellement :

Offre clients RED by SFR mobile + forfait jusqu'au 22/09 : Samsung Galaxy A56 5G 256 Go à 389 € + 110 € remboursés après achat + bonus reprise jusqu'à 50 € remboursé après achat + remboursement 40 € SFR sur demande + jusqu'à 70 € remboursés par Samsung



Et enfin, n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (aspirateur flexible JIMMY H9 Pro, HUAWEI Watch D2, drone DJI Mini 4 Pro), notre sélection de mini PC à prix réduit ou encore notre top 10 des ventes flash Amazon de la semaine !