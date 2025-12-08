Pendant près d'une décennie, le nom même d'Escape from Tarkov relevait de l'ironie pure. Il était tout simplement impossible de s'échapper pour de bon de la ville maudite. Cette boucle de gameplay, centrée sur des raids punitifs, a pris fin avec le déploiement de la version 1.0 le mois dernier.

Pour la première fois, une véritable campagne scénarisée offrait une porte de sortie. Il n'aura fallu que quelques semaines pour que l'inévitable se produise : un joueur a terminé le jeu, mais un autre a révélé une fin bien plus explosive, changeant la face de la licence.

Comment la fin du jeu a-t-elle été découverte ?

Avec l'arrivée de la version 1.0, la course pour terminer le jeu a immédiatement commencé. Si le streamer Tigz est entré dans l'histoire comme le premier à boucler la campagne en mode PvP, un exploit salué par le studio, la véritable révélation est venue d'ailleurs. C'est un joueur chinois, connu sous le pseudonyme NeverPlayScav, qui a mis le feu aux poudres en débloquant la meilleure des quatre fins disponibles, surnommée la fin "Sauveur". Le monde a alors découvert ce que Battlestate Games réservait à ses vétérans.

Sur la plateforme BiliBili, ce joueur a partagé son parcours sur la carte Terminal, l'ultime mission du célèbre Escape from Tarkov. Dans cette conclusion, son personnage s'extrait à bord d'un navire après avoir survécu à une embuscade. Sauvée in extremis d'une trahison par un soldat allié, la cinématique prend alors une tournure totalement inattendue qui redéfinit l'avenir de cet univers impitoyable.

Que révèle cette conclusion apocalyptique ?

Alors que le joueur pense être en sécurité, des avions de chasse déchirent le ciel et larguent une ogive nucléaire sur la ville de Tarkov. L'horizon s'embrase, et la ville est rayée de la carte. "On s'est tiré juste à temps", commente son sauveur. Cette séquence spectaculaire n'est pas qu'une simple conclusion. C'est un point de rupture, une table rase qui prépare le terrain pour un tout nouveau conflit, un enjeu qui dépasse la simple survie.

Après l'explosion, le soldat allié prononce des mots lourds de sens : "Ce qui compte, c'est que nous sommes en vie, et maintenant nous allons nous occuper de ces salauds de TerraGroup. Le monde entier connaîtra la vérité." Cette déclaration est une promesse claire. La fin de ce jeu video n'est en réalité que le prologue d'une nouvelle histoire, celle d'une vengeance à l'échelle mondiale.

Quelles sont les implications pour l'avenir de la licence ?

L'exploit a rapidement été commenté par Nikita Buyanov, le patron de Battlestate Games. Il a confirmé que le jeu possédait bien quatre fins distinctes et que celle obtenue par Tigz n'était que "la deuxième pire". Cette révélation a lancé une nouvelle quête pour la communauté : découvrir toutes les conclusions possibles, avec une récompense spéciale promise par le studio pour celui qui débloquera la meilleure fin en premier. L'aventure est donc loin d'être terminée.

Cette fin narrative ouvre surtout la porte à une suite directe ou à des DLC majeurs. Le studio Battlestate Games a déjà confirmé travailler sur d'autres projets dans l'univers de Tarkov. L'arc narratif autour de TerraGroup semble être la prochaine étape logique, transformant un jeu d'extraction en une saga plus vaste. L'exploit de ce streamer marque donc moins la fin d'un chapitre que le début d'une nouvelle guerre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui a terminé Escape from Tarkov en premier ?

Le streamer Tigz a été le premier joueur à terminer la campagne en mode PvP. Cependant, le joueur chinois Youmoxiangche (NeverPlayScav) est le premier à avoir débloqué la fin "Sauveur", considérée comme la meilleure et la plus révélatrice pour l'avenir de la licence.

Combien de fins le jeu possède-t-il ?

Escape from Tarkov propose quatre fins différentes. Selon le directeur du jeu, Nikita Buyanov, elles varient en fonction des actions du joueur et offrent des conclusions plus ou moins favorables, allant de la "pire" à la "meilleure" qui semble préparer une suite.

Une suite à Escape from Tarkov est-elle confirmée ?

Bien qu'un "Escape from Tarkov 2" n'ait pas été officiellement annoncé, la fin "Sauveur", avec sa conclusion apocalyptique et sa promesse de s'attaquer à TerraGroup, est un indice extrêmement fort. Le studio a également confirmé que des DLC et d'autres jeux dans cet univers sont en développement.