Face aux restrictions chinoises sur les terres rares, l'administration Trump envisage une riposte drastique : un embargo sur tout produit contenant des logiciels américains.

Cette escalade potentielle de la guerre commerciale mettrait en péril des secteurs entiers, des semi-conducteurs à l'aéronautique, et pourrait forcer Pékin à accélérer son autonomie technologique.

La guerre commerciale entre Washington et Pékin semble sur le point de franchir un nouveau cap. Loin d'un apaisement, les tensions s'exacerbent suite à la décision de la Chine de limiter ses exportations de terres rares.

Ces métaux, cruciaux pour des industries allant des véhicules électriques aux systèmes de défense, constituent un levier de pression stratégique que Pékin n'hésite plus à actionner.

La riposte américaine : un blocus logiciel quasi-total ?

En réponse, l'administration Trump ne cache plus envisager une contre-mesure d'une ampleur inédite. L'idée serait de bloquer les exportations mondiales de presque tous les produits contenant ou étant fabriqués avec des logiciels américains.

Cette sanction, si elle était appliquée, toucherait un spectre extrêmement large, allant des ordinateurs portables grand public jusqu'aux moteurs d'avion. Le président américain avait d'ailleurs promis de nouvelles régulations sur "tous les logiciels critiques" avant le 1er novembre, concrétisant une menace formulée sur les réseaux sociaux.

Des marchés fébriles et des avis divergents à Washington

L'annonce de cette potentielle escalade a immédiatement provoqué des remous sur les marchés financiers. Alors que des géants comme Microsoft et Alphabet semblaient relativement épargnés, le secteur des semi-conducteurs a accusé le coup.

Des entreprises comme Nvidia, AMD, Broadcom ou encore Marvell Technology ont vu leurs actions chuter. La situation a été aggravée par les résultats décevants de Texas Instruments, ajoutant à la nervosité ambiante.

Au sein même du gouvernement américain, la mesure ne fait pas l'unanimité. Certains responsables, s'exprimant sous couvert d'anonymat, plaident pour une approche moins drastique, conscients de la complexité d'une telle mise en œuvre et des possibles répercussions négatives pour l'industrie américaine elle-même.

Un pari risqué pour accélérer l'autonomie chinoise

Un tel embargo placerait la Chine dans une position extrêmement délicate à court terme. Malgré le développement de solutions locales comme HarmonyOS de Huawei ou l'OS open-source openKylin, l'écosystème technologique chinois reste massivement dépendant des logiciels américains, notamment Windows et Android.

Pékin serait contraint de trouver des alternatives dans l'urgence. Cependant, cette stratégie du tout ou rien pourrait produire un effet boomerang. Emily Kilcrease, une ancienne responsable du commerce, souligne les conséquences involontaires d'une telle manœuvre.

En coupant l'accès à sa technologie, Washington risquerait surtout de galvaniser les efforts de la Chine pour atteindre une souveraineté technologique totale, un objectif que la facilité d'accès aux technologies étrangères avait paradoxalement ralenti. La rencontre prochaine entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud s'annonce donc décisive.