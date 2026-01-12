Le groupe Eutelsat, concurrent potentiel européen au système Starlink de SpaceX, renforce sa position en orbite basse avec une commande ferme de 340 satellites OneWeb de nouvelle génération confiée à Airbus Defence and Space.

Fabriquée à Toulouse, cette flotte modernisée garantira la continuité du service et l'intégration de technologies optiques avancées dès 2027, consolidant ainsi l'autonomie stratégique européenne.

Une capacité industrielle renforcée à Toulouse

Face à l'impératif de maintenir une constellation satellitaire opérationnelle et compétitive, Eutelsat a officialisé une commande massive de 340 unités supplémentaires.

Cet accord porte à 440 le nombre total de satellites attendus, en incluant le lot de 100 appareils déjà acté fin 2024. Ces équipements ne visent pas uniquement à remplacer les premières générations en fin de vie, mais à densifier un réseau complexe évoluant à 1 200 km d'altitude sur douze plans orbitaux synchronisés pour répondre à une demande mondiale exponentielle.

La production de cette flotte sera assurée sur une ligne d'assemblage modernisée et spécifiquement installée au sein du site d'Airbus Defence and Space à Toulouse.

Cette centralisation de la fabrication en France marque une étape clé pour la souveraineté technologique européenne dans le domaine spatial. Les premières livraisons sont programmées pour la fin de l'année 2026, assurant ainsi une transition fluide sans rupture de service pour les clients actuels, tout en pérennisant l'activité industrielle locale.

Le saut technologique de la seconde génération

Au-delà du simple renouvellement capacitaire, ces nouveaux appareils intègrent des évolutions majeures, notamment des liaisons inter-satellites optiques.

Contrairement aux modèles actuels fonctionnant par relais terrestres, cette architecture permet aux données de transiter directement d'un satellite à l'autre par laser, réduisant drastiquement la dépendance aux stations au sol et la latence globale du réseau. C'est une avancée décisive pour rivaliser avec les autres acteurs majeurs du secteur qui déploient des technologies similaires.

Les ingénieurs ont également intégré des canalisateurs numériques avancés pour maximiser la flexibilité de la charge utile et l'efficacité spectrale. Cette connectivité améliorée offre une puissance de traitement embarquée supérieure, essentielle pour adapter les ressources en temps réel aux besoins fluctuants des utilisateurs finaux.

De plus, l'architecture optimisée permet d'envisager l'emport de charges utiles hébergées, ouvrant la voie à de nouveaux cas d'usage commerciaux encore inexplorés.

Une stratégie ciblée sur les marchés professionnels

L'opérateur unique européen continue de se distinguer par son approche exclusivement orientée vers le marché B2B et les communications gouvernementales.

Cette position singulière lui permet de fournir des solutions de résilience critiques là où les infrastructures terrestres font défaut, comme démontré lors des opérations de secours après le cyclone Ditwah au Sri Lanka. Dans ce contexte, la fiabilité de la connexion devient une question de sécurité nationale plus qu'un simple confort d'usage.

Cette montée en puissance s'inscrit dans une vision à long terme qui pourrait converger avec le projet européen IRIS² à l'horizon 2030. En attendant, Eutelsat envisage de s'appuyer sur des partenaires internationaux, dont l'agence spatiale indienne (ISRO), pour assurer le déploiement orbital de cette nouvelle flotte d'ici 2027.

La collaboration stratégique entre les acteurs institutionnels et privés semble désormais être la seule voie viable pour absorber les coûts pharaoniques de ces mégaconstellations.