Pour rendre Facebook " plus simple et plus immersif ", Meta déploie une série de mises à jour pour son application. Annoncée comme un début, la refonte touche à la fois la navigation, la présentation du fil d'actualité et les outils de création. L'objectif est de moderniser l'expérience utilisateur.

Des nouveautés inspirées d'Instagram

Le fil d'actualité subit des changements pour se rapprocher de l'expérience visuelle d'Instagram. Désormais, les publications contenant plusieurs photos seront automatiquement organisées dans une grille standardisée. Une autre fonctionnalité emblématique fait son apparition : la possibilité de liker une photo directement avec un double appui.

L'affichage des contenus se veut également plus immersif. Les utilisateurs pourront visualiser les photos et vidéos en plein écran, et les résultats de recherche adopteront une disposition en grille plus visuelle, compatible avec tous les types de contenus.

Meta teste aussi une visionneuse plein écran pour les recherches qui n'interrompt pas la navigation.

Une simplification de la navigation et de la création de contenu

L'interface principale de l'application est réorganisée pour un accès plus direct aux fonctionnalités les plus utilisées. La nouvelle barre de navigation mettra en avant des onglets comme Reels, Amis, et Marketplace qui est populaire auprès des jeunes utilisateurs.

La création de Stories et de publications a aussi été repensée. Les outils comme l'ajout de musique ou l'identification d'amis sont plus accessibles, tandis que les paramètres d'audience et de publication croisée sont affichés de manière plus visible.

Pour les interactions et la personnalisation

Facebook introduit la possibilité de donner un retour précis expliquant pourquoi une publication ou un Reel n'est pas pertinent. Dans les mois à venir, une promesse est également " de nouvelles façons de façonner votre fil et de fournir des retours à l'algorithme ".

Le profil utilisateur est mis à jour pour encourager des connexions basées sur les centres d'intérêt. En ajoutant des informations sur leurs passions, les utilisateurs se verront suggérer des amis partageant les mêmes hobbies, tout en ayant le contrôle sur la diffusion des mises à jour dans le fil d'actualité.