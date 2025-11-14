Barre de son Samsung HW-Q990F

Conçu pour une immersion home cinéma complète, ce système tout-en-un inclut la barre principale, un nouveau caisson de basses plus compact et deux enceintes arrière sans fil, délivrant un véritable son 11.1.4 canaux grâce à 23 haut-parleurs.

La barre se distingue par sa capacité à gérer le Dolby Atmos et le DTS:X sans fil (via Wi-Fi) lorsqu'elle est connectée à un téléviseur Samsung compatible. La technologie Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de la barre avec ceux du téléviseur pour une scène sonore plus ample. De plus, la calibration SpaceFit Sound Pro analyse votre pièce pour optimiser automatiquement le son.

La barre est aussi parfaitement adaptée aux jeux vidéo de nouvelle génération grâce à sa prise en charge du Pass-through 4K 120Hz.

Vous pouvez obtenir la Samsung HW-Q990F à 807,29 € avec le code PIXMANIA30 sur Pixmania en ce moment (prix officiel 1 128,90 €).



Voici d’autres offres intéressantes disponibles en cette période de pré-Black Friday :

Fairphone (Gen. 6) 5G - 256 Go Noir à 549,99 € soit -8% (6,3" P-OLED LTPO 120Hz, 50MP + 13MP, 4415 mAh, Snapdragon 7s Gen 3, WiFi double bande, Bluetooth 5.4, stockage extensible jusqu'à 2 To, IP55)



Et pour découvrir nos autres bons plans du jour liés au Black Friday, rendez-vous ici :

➡️ Vague de promos Shark chez Cdiscount pour le Black Month

➡️ Le top 3 des promos de ce vendredi (écran PC gaming Alienware 4K 32", écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM5 et enceinte portable Soundcore Motion+)

➡️ Black Friday Boulanger : la deuxième vague est lancée