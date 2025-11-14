Barre de son Samsung HW-Q990F
Conçu pour une immersion home cinéma complète, ce système tout-en-un inclut la barre principale, un nouveau caisson de basses plus compact et deux enceintes arrière sans fil, délivrant un véritable son 11.1.4 canaux grâce à 23 haut-parleurs.
La barre se distingue par sa capacité à gérer le Dolby Atmos et le DTS:X sans fil (via Wi-Fi) lorsqu'elle est connectée à un téléviseur Samsung compatible. La technologie Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de la barre avec ceux du téléviseur pour une scène sonore plus ample. De plus, la calibration SpaceFit Sound Pro analyse votre pièce pour optimiser automatiquement le son.
La barre est aussi parfaitement adaptée aux jeux vidéo de nouvelle génération grâce à sa prise en charge du Pass-through 4K 120Hz.
Vous pouvez obtenir la Samsung HW-Q990F à 807,29 € avec le code PIXMANIA30 sur Pixmania en ce moment (prix officiel 1 128,90 €).
Voici d’autres offres intéressantes disponibles en cette période de pré-Black Friday :
- Fairphone (Gen. 6) 5G - 256 Go Noir à 549,99 € soit -8% (6,3" P-OLED LTPO 120Hz, 50MP + 13MP, 4415 mAh, Snapdragon 7s Gen 3, WiFi double bande, Bluetooth 5.4, stockage extensible jusqu'à 2 To, IP55)
- Pack Découverte Philips Hue White & Color Ambiance à 89,99 € soit -55% (avec 1 boîtier Hue Bridge, 1 variateur, 1 prise connectée et 2 ampoules connectées à douille E27)
- LEGO Star Wars - Le Droïdeka à 34,11 € avec la carte Leclerc
- LEGO Star Wars : The Mandalorian - Grogu et son landau à 52,42 € avec la carte Leclerc
- LEGO Harry Potter - Le château et le domaine de Poudlard à 96,74 € avec la carte Leclerc
- Routeur WiFi 7 TP-Link Archer BE3600 à 69,99 € soit -30% (jusqu'à 3,6 Gbit/s, bi-bande, 2 ports 2,5G, USB 3.0, 4 antennes, EasyMesh, antivirus intégré...)
- Google TV Streamer 4K à 82 € avec le code BLACK7
- Machine à espresso avec broyeur Delonghi Magnifica S ECAM22.110.B à 259,99 € soit -24% (intensité, longueur, température et mouture réglables, 4 recettes de café, mousseur à lait...)
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree - Switch à 15,85 €
- Clair Obscur Expedition 33 - PS5 à 34,99 € (-15 €)
- Call of Duty : Black Ops 7 - PS5 à 52,20 € avec le code BLACK7
Aussi disponible au même prix pour PS4 et Xbox Series X
- Carte mère MSI B850 Gaming Plus WiFi 6E DDR5 AM5 7E80-001 à 140 € (Amazon Espagne)
- Aspirateur robot laveur Dreame L40s Pro Ultra - Blanc à 649,99 € soit -11% (19000 Pa, vidage automatique et nettoyage automatique des serpillières, autonomie jusqu'à 180 min, réservoir d'eau propre/sale 4,5L/4L, caméra IA, détection des animaux, nettoyage intelligent des tapis et moquettes...)
