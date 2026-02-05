L'attente était immense, la spéculation à son comble. Pendant des semaines, un mystérieux décompte sur le site promotionnel de la série Fallout d'Amazon a alimenté les espoirs les plus fous des fans.

Beaucoup y voyaient le signe imminent de l'annonce d'un remaster pour les cultissimes Fallout 3 ou Fallout: New Vegas. La conclusion fut bien moins spectaculaire.

Que cachait réellement ce mystérieux décompte ?

Une fois le fameux compte à rebours arrivé à zéro, point de nouveau jeu ou de refonte graphique. À la place, les fans ont découvert un nouvel emplacement interactif sur la carte promotionnelle : le "Penthouse" de Mr. House, au sommet du casino Lucky 38. Un ajout sympathique, certes, mais purement marketing.

Cette nouvelle section du site propose une visite virtuelle en 3D de ce lieu emblématique de New Vegas, accompagnée d'interviews de l'acteur Justin Theroux et de photos des coulisses. Un contenu promotionnel pour la série, et rien de plus. Certains utilisateurs ont même rapporté que l'expérience, gourmande en ressources, faisait planter leur navigateur.

Pourquoi une telle attente pour des remasters ?

Cette vague d'espoir était pourtant légitime. L'existence d'un projet de remasterisation est un secret de polichinelle depuis des fuites judiciaires lors du procès entre Microsoft et la FTC. Ces documents mentionnaient le projet Fallout 3 aux côtés de celui d'Oblivion, qui a lui-même bénéficié d'une remasterisation.

Le succès critique et populaire de la série télévisée a ravivé la flamme et l'intérêt pour l'univers post-apocalyptique. Les fans espéraient que Bethesda capitaliserait sur cet élan pour annoncer officiellement le retour de ces opus légendaires. L'implication du studio Virtuos, expert en remasters, sur les décors de la série avait également ajouté de l'huile sur le feu des spéculations.

Quel est l'avenir pour la franchise Fallout ?

Si les remasters se font désirer, l'avenir de la licence Fallout n'est pas sombre pour autant. Todd Howard, le directeur de Bethesda, reste très discret sur le sujet, affirmant simplement que le studio est satisfait du succès de ses projets passés et qu'il aime les sorties surprises. Aucune annonce n'est donc "imminente" selon les insiders.

La priorité de Bethesda reste claire : le développement de The Elder Scrolls 6. Fallout 5 viendra ensuite, et Todd Howard a déjà confirmé que le jeu tiendrait compte des événements canoniques de la série TV. En attendant, les joueurs devront se contenter de Fallout 76 et de la future saison 3 de la série sur Prime Video.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'a finalement révélé le compte à rebours Fallout ?

Il a débloqué une visite virtuelle en 3D du penthouse de Mr. House, un bonus interactif lié à la série TV d'Amazon, et non une annonce de jeu.

Les remasters de Fallout 3 et New Vegas sont-ils annulés ?

Non, rien n'indique qu'ils soient annulés. Des documents internes ont confirmé l'existence du projet pour Fallout 3, mais Bethesda n'a donné aucune date ou confirmation officielle. Leur annonce n'est tout simplement pas imminente.

Quand peut-on espérer la sortie de Fallout 5 ?

Pas avant de nombreuses années. Bethesda a officiellement confirmé que Fallout 5 ne sortirait qu'après The Elder Scrolls 6, dont le développement est la priorité actuelle du studio.