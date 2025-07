Depuis la sortie de Fallout 76 en 2018, les fans de la saga se morfondent, sans nouvel opus solo à se mettre sous la dent depuis Fallout 4 en 2015. Une décennie d'attente, c'est bien trop long ! Bethesda Game Studios, le développeur, a été bien occupé par Starfield et enchaîne maintenant avec The Elder Scrolls VI, repoussant Fallout 5 à la prochaine génération de consoles, dans plusieurs années donc. Mais ne désespérons pas ! Le carton plein de la série Fallout sur Amazon Prime l'année dernière, avec une saison 2 déjà prévue pour décembre, semble avoir donné le feu vert au studio. Microsoft et Bethesda auraient lancé le développement de plusieurs jeux (ou projets), et parmi eux, un titre qui fait énormément parler. C'est Jordan Middler, journaliste pour Video Games Chronicles (VGC), qui a lâché la bombe dans un podcast sur la chaîne YouTube Skill Up. Selon lui, malgré l'apparente léthargie, la franchise Fallout est bien active en coulisses. Plusieurs projets seraient en cours de production. Une nouvelle ère pour la célèbre saga de science-fiction post-apocalyptique.

Quel est ce mystérieux jeu "que l'on veut tous" ?

Jordan Middler a été clair, mais aussi mystérieux : "Fallout est le plus important. Je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas immédiatement commencé à travailler sur Fallout 5… De nombreux projets Fallout sont en cours de développement, y compris, pour autant que je sache, celui que vous voulez tous, mais ils ne sont pas assez avancés pour que l'on puisse dire quoi que ce soit du genre : vous allez bientôt pouvoir y jouer". Alors, à quel jeu fait-il allusion ? La déclaration a tout de suite enflammé les débats.

Est-ce le très attendu Fallout 5, dont Todd Howard (Bethesda) avait déjà confirmé l'arrivée après The Elder Scrolls 6 ? Ou bien le très fantasmé Fallout New Vegas 2, suite de l'opus culte développé par Obsidian Entertainment ? Middler a d'ailleurs glissé cette possibilité sur le ton de la blague, histoire d'entretenir le mystère. D'autres rumeurs persistantes évoquent l'arrivée d'un remake de Fallout 3, un projet qui serait encore en début de développement et qui avait déjà fuité via des documents de la FTC lors du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Ce qui est certain, c'est que la communauté aura de quoi spéculer et s'enthousiasmer. Un développement passionnant pour l'univers du jeu de rôle.

La série TV : un accélérateur inattendu pour la franchise ?

Le succès triomphal de la série Fallout sur Amazon Prime Video a clairement servi de catalyseur. La popularité retrouvée de l'univers post-apocalyptique a poussé Microsoft et Bethesda à capitaliser sur cet élan. C'est une aubaine pour la franchise qui, malgré son prestige, manquait d'actualité récente en dehors de Fallout 76. Le journaliste Jordan Middler a affirmé dans le podcast Friends per Second que Bethesda miserait gros sur l'apocalypse nucléaire pour "beurrer ses finances".

Même si la nature exacte des projets reste secrète, le fait qu'il y ait "plusieurs projets Fallout en développement" est une excellente nouvelle pour les fans. Ces nouvelles ne sont pas de simples rumeurs en l'air : des fuites antérieures sur des projets de Bethesda, comme DOOM Year Zero (devenu DOOM: The Dark Ages), se sont avérées concrètes. Le studio Virtuos, connu pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, serait d'ailleurs mandaté pour le potentiel remake de Fallout 3. La franchise Fallout va donc refaire parler d'elle avant même la sortie d'un nouvel opus majeur, notamment avec la Saison 2 de la série TV prévue pour décembre 2025. Noël aura un goût d'uranium pour les fans de cette franchise culte.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de jeux Fallout sont en développement et lesquels ?

Selon des sources journalistiques, plusieurs projets de jeux Fallout sont en développement chez Microsoft et Bethesda. Bien que leur nature exacte reste secrète, les rumeurs évoquent notamment un "jeu très attendu par la communauté" (potentiellement Fallout 5 ou Fallout New Vegas 2) et un possible remake de Fallout 3.

Pourquoi y a-t-il une recrudescence des projets Fallout ?

La principale raison est le succès retentissant de la série Fallout sur Amazon Prime Video en 2024. Cette popularité a ravivé l'intérêt pour la franchise, incitant Microsoft et Bethesda à accélérer les développements pour capitaliser sur cet engouement.

Quand peut-on espérer voir ces nouveaux jeux Fallout ?

Les projets ne sont pas encore à un stade avancé. Fallout 5 est prévu après The Elder Scrolls VI, donc pas avant plusieurs années et la prochaine génération de consoles. Le potentiel remake de Fallout 3 serait également loin d'une sortie. Toutefois, la Saison 2 de la série TV, attendue en décembre 2025, maintiendra l'actualité de la franchise.