Acheter une carte graphique sur le marché de la seconde main a toujours comporté une part de risque, mais les escrocs viennent de passer à la vitesse supérieure.

Plusieurs techniciens de réparation, notamment sur YouTube, tirent la sonnette d'alarme après avoir découvert des supercheries quasi indétectables pour le commun des mortels. Des acheteurs pensant faire une bonne affaire sur une RTX 4090 se retrouvent avec des briques high-tech, parfois après avoir déboursé plus de 1400 dollars.

Comment les escrocs maquillent-ils les anciennes cartes ?

La technique la plus sournoise est sans doute celle révélée par un réparateur japonais. Des escrocs achètent des cartes plus anciennes, comme des RTX 3080 ou 3090, et utilisent une gravure laser pour effacer le nom de code du processeur graphique (GPU) et le remplacer par celui de la RTX 4090, "AD102".

La manœuvre est si précise qu'elle est invisible sans un démontage complet et un œil expert capable de repérer d'infimes différences sur le circuit imprimé (PCB). Un de ses clients a ainsi reçu trois de ces cartes maquillées sur une commande de quatre, toutes non fonctionnelles.

Quelle est l'autre arnaque, encore plus grossière mais efficace ?

Une autre méthode, mise en lumière par le célèbre réparateur Northridge Fix, consiste à vendre des cartes graphiques vidées.

L'arnaque est simple : les escrocs vendent une carte qui a l'apparence parfaite d'une RTX 4090, avec son imposant système de refroidissement, mais dont les composants vitaux – le GPU et les puces de mémoire VRAM – ont été retirés. Ces cartes « donatrices » sont fréquemment issues d'ateliers qui adaptent les GPU pour des applications spécifiques, comme l'augmentation de la mémoire, puis remettent par la suite les châssis non fonctionnels à des acheteurs naïfs.

Comment se protéger efficacement contre ces fraudes ?

Face à de telles tromperies, la prudence est essentielle. La première règle est de se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies, même si les fraudeurs ajustent désormais leurs prix pour paraître plus crédibles.

Privilégiez les plateformes d'achat qui offrent une solide protection aux acheteurs et des garanties de retour. Surtout, dès réception de la carte, il est impératif de la tester immédiatement. Utilisez un logiciel comme GPU-Z pour vérifier que les spécifications techniques (type de GPU, quantité de mémoire, etc.) correspondent bien à une véritable RTX 4090. C'est le seul moyen fiable de confirmer l'authenticité du produit sans avoir à le démonter.

Foire Aux Questions (FAQ)

Une fausse RTX 4090 peut-elle fonctionner ?

Les cartes "vidées" sont totalement inertes. Celles qui sont "maquillées" (une RTX 3080 déguisée) pourraient théoriquement fonctionner, mais avec les performances de la carte d'origine, et non celles d'une 4090. Cependant, dans la plupart des cas rapportés, ces cartes modifiées sont défectueuses et ne démarrent pas du tout.

L'arnaque est-elle facile à repérer sans démonter la carte ?

Non, c'est pratiquement impossible pour un non-expert. Les escrocs utilisent les systèmes de refroidissement et les carénages officiels, rendant la carte visuellement identique à l'originale. Seul un test logiciel ou un démontage peut révéler la supercherie.

Que faire si je pense avoir acheté une fausse carte ?

Contactez immédiatement la plateforme d'achat (eBay, etc.) pour signaler la fraude et activer la protection des acheteurs. Prenez des photos claires de la carte et des captures d'écran du logiciel GPU-Z prouvant que les spécifications ne correspondent pas. Ces preuves seront cruciales pour obtenir un remboursement.