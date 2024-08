Les robots humanoïdes vont-ils envahir les usines et compléter ou remplacer les humains pour certaines tâches ? L'avenir le dira et ces ouvriers robotisés commencent à investir des sites de production pour y être mis à l'essai.

Il leur manque encore toutefois une intelligence artificielle suffisante pour s'adapter à des conditions changeantes ou imprévues, ou encore pour développer eux-même un savoir-faire afin d'optimiser les tâches qui leurs sont confiées.

Tandis que Tesla croit fortement en le succès de son futur Tesla Bot, une autre entreprise, Figure AI, continue de faire progresser ses propres robots humanoïdes. La première génération Figure 01 était déjà impressionnante par son agilité et les capacités qu'elle laisse entrevoir.

Avec la nouvelle génération Figure 02 tout juste annoncée, la startup soutenue par OpenAI veut commencer à répondre au défi de l'intelligence embarquée dans les robots humanoïdes.

Plus agile, plus libre de ses mouvements, plus observateur

Son design a été retravaillé pour apporter encore plus de liberté de mouvement à ses mains dotées offrant 16 degrés de liberté et ses 6 caméras lui apportent une capacité de computer vision étendue pour interpréter son environnement et se diriger.

L'IA embarquée est trois fois plus performante et permet d'établir une conversation pour le piloter et l'orienter sur ses tâches. Il est aussi plus endurant g^race à une batterie de 2,25 kWh et peut être totalement autonome dans le placement de pièces automobiles dans l'usine BMW où il fait l'objet d'évaluations.

Mieux, son IA embarquée et sa vision depuis les caméras lui permet d'améliorer progressivement ses postures et la réalisation de ses tâches. On peut donc théoriquement lui assigner un poste en lui expliquant ce qu'il doit y faire et le robot Figure 02 apprendra seul à optimiser ses gestes, sans devoir passer par une programmation complexe.

Le robot humanoïde saura également repositionner une pièce mal placée sans rester bloqué devant l'obstacle. Sa structure de type exosquelette est plus robuste et adapté aux tâches en usine que la génération précédente, tout en permettant de cacher l'électronique et les câblages dans la structure.

L'intelligence artificielle embarquée se renforce

Sans surprise, l'IA embarquée a été développée en partenariat avec OpenAI et le robot Figure 02 embarque son propre VLM (Vision Language Model) pour réagir aux stimuli visuels et interpréter son environnement de façon réactive tout en étant capable de décrire ce qu'il observe et de converser avec un opérateur.

Il reste bien sûr à voir jusqu'à quel point le robot humanoïde est efficace avec ces nouvelles améliorations et s'il peut réellement être plus qu'un démonstrateur sur un site de production.

L'usine du futur ?

Tout n'est pas encore parfait. Les mouvements du robot en déplacement sont toujours lents et saccadés et il reste des champs d'amélioration sur la liberté de mouvement et leur précision.

Figure AI fait partie de la poignée d'entreprises engagées dans le développement de robots humanoïdes. Celle qui parviendra à un modèle réellement efficace et exploitable aura de bonnes chances de devenir une référence sur ce marché naissant aux implications très vastes.