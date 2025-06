Si la firme Tesla s'est fait un nom en devenant un pionnier des voitures électriques, son destin devra désormais passer par les voitures autonomes et les robots humanoïdes.

Tel est le choix d'Elon Musk qui veut voir plus loin et assure que ces domaines seront les prochains leviers d'une très puissante croissance, capable d'amener l'entreprise à des niveaux jamais vus.

Tout, pourtant, reste à faire, tant dans les voitures autonomes que pour les robots humanoïdes. Les technologies ne sont pas finalisées, les modèles éoconomiques pas encore calés tandis que l'évolution du contexte économique (accès aux matières premières, aux talents...) et de la concurrence pourraient obliger à moduler les attentes.

Qu'importe, Elon Musk promet à qui veut l'entendre que Tesla pourrait générer 10 0000 milliards de dollars annuellement et atteindre les 25 000 milliards de dollars de valorisation prochainement (la firme en est autour de 1000 milliards de dollars actuellement) grâce aux robots humanoïdes.

Optimus perd son responsable du développement

Nommé à la tête du développement du programme Optimus, du nom donné aux Tesla Bot, lors de ces affirmations il y a un an environ, Milan Kovac, entré chez Tesla en 2016 et qui a gravi les échelons depuis, annonce déjà son départ.

Ce dernier assure que ce dernier est uniquement lié à des raisons familiales mais ce départ soudain interroge les observateurs et analystes qui y voient plutôt le décalage entre les prédictions d'Elon Musk et la réalité. Et il faudra trouver une nouvelle pointure pour assurer le challenge.

Le marché des robots humanoïdes débute à peine et n'est vue que comme une opportunité de moins de 100 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie. C'est à dire un marché intéressant et prometteur mais à des années-lumière des valeurs prédites par le milliardaire.

Ce départ fait écho aux remarques d'un ancien responsable du programme Optimus, Chris Walti, qui semblait lui aussi douter de la validité de la stratégie des robots humanoïdes, au moins en milieu industriel, notamment que s'ils peuvent être polyvalents, ils sont moins adaptés aux tâches répétitives et rapides demandées que des robots spécialisés.

Le succès viendra-t-il du robot domestique ?

Mais même si ce type d'automate peine à trouver sa place sur les chaînes de production, Elon Musk lui voit un autre avenir : devenir le domestique robotisé des foyers et le compagnon du quotidien grâce à un coût maîtrisé par de grands volumes de production.

Les dernières démonstrations du robot Optimus en train de balayer ou ranger la poubelle va dans ce sens et dans cette perception d'un robot humanoïde pouvant occuper une place dans les habitations.

Mais il reste encore beaucoup de travail sur l'apprentissage des gestes, leur affinement et la compréhension de l'environnement, sans parler de l'évolution de leur intelligence artificielle, avant de pouvoir lâcher dans la nature de tels robots.

Le succès des robots humanoïdes pourrait ainsi surtout venir de fonctions de divertissement pour les humains, qu'ils réalisent des danses chorégrafiées, qu'ils courent durant marathons ou se livrent à des combats de boxe...en attendant des robots guerriers ?