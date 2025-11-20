La startup Figure AI met fin à la mission de sa flotte de robots humanoïdes Figure 02 après 11 mois de service intensif dans une usine BMW dans le cadre d'une expériementation de déploiement en conditions réelles.

Couverts de marques de labeur, ces automates ont non seulement contribué à la production de 30 000 véhicules, mais ont surtout permis de valider la viabilité du concept et de préparer l'arrivée de la nouvelle génération, Figure 03.

L'entreprise californienne Figure AI a officiellement annoncé la mise à la retraite de ses robots humanoïdes de seconde génération, les Figure 02.

Cette décision stratégique fait suite à un déploiement pilote de près d'un an au sein de l'usine de fabrication de BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud, un véritable test grandeur nature pour l'automatisation de demain.

Un baptême du feu industriel

Loin des laboratoires aseptisés, les unités F.02 ont été plongées dans la réalité d'une chaîne de montage active. Le PDG de Figure, Brett Adcock, a d'ailleurs partagé des visuels saisissants des machines, couvertes de rayures, d'éraflures et de saleté.

Ces marques d'usure, loin d'être un défaut, sont devenues un gage d'authenticité. Elles constituent une preuve tangible contre le scepticisme qui entourait ce partenariat, démontrant que les automates ont bel et bien opéré pendant des mois dans une usine exigeante.

Des performances chiffrées et validées

Au-delà de l'aspect visuel, les données confirment l'intensité du travail accompli. Durant leur mission, les humanoïdes ont participé à la production de plus de 30 000 véhicules BMW X3, chargeant plus de 90 000 pièces de tôlerie.

Leur tâche principale consistait à saisir ces pièces et à les placer sur des gabarits de soudage avec une précision de 5 millimètres, une opération cyclique de 84 secondes.

Avec plus de 1 250 heures de fonctionnement et une précision supérieure à 99 %, les F.02 ont prouvé leur endurance et leur fiabilité sur des quarts de travail de 10 heures, du lundi au vendredi.

Des leçons cruciales pour l'avenir

Ce déploiement a aussi été une source d'enseignements techniques inestimables. Figure AI a fait preuve de transparence en identifiant l'avant-bras du robot comme le principal point de défaillance. La complexité de l'assemblage, la gestion thermique et le câblage dynamique ont mis à rude épreuve les microcontrôleurs.

Ces leçons ont directement nourri la conception du successeur, le Figure 03, dont l'architecture a été entièrement repensée pour une robustesse et une fiabilité accrues.

La retraite du F.02 n'est donc pas une fin, mais la fondation sur laquelle la prochaine génération de l'automatisation est prête à être déployée à grande échelle.