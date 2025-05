Déployé par Google, le réseau Find My Device (Localiser Mon Appareil) a pour principe de localiser les appareils en exploitant la proximité Bluetooth d'appareils Android environnants. Cela comprend des objets du quotidien grâce à des balises Bluetooth qui sont compatibles avec les alertes de trackers inconnus sur Android et iOS.

Find My Device permet de localiser des appareils même s'ils sont hors ligne et de retrouver en outre tous les accessoires Fast Pair compatibles lorsqu'ils sont déconnectés d'un appareil.

Dans le cadre des annonces au sujet d'Android 16, Gemini et pour la sécurité avec Android, Google indique une évolution de Find My Device en Find Hub. Il s'agit de plus que d'un simple changement de nom pour le réseau et son application.

Le support de l'UWB ce mois-ci

Find Hub étend le panel d'appareils et de balises Bluetooth concernés. Cela comprend la recherche de bagages de marques comme July et Mokobara, un moyen de localiser des skis de Peak et des balises Pixbee.

Google ajoute surtout la prise en charge de la technologie radio courte distance UWB (ultra-wide band) pour un suivi de proximité plus précis à l'aide de smartphones Android et de balises idoines. Ce sera le cas dès ce mois-ci avec le tracker moto tag de Motorola.

Plus tard cette année, Find Hub ira plus loin avec l'intégration de la connectivité satellite. « Elle vous permettra de rester en contact avec vos proches même sans service cellulaire. » En rappelant l'ajout récent à Find My Device - ou plutôt Find Hub - du suivi des contacts ayant accepté de partager leur position avec un utilisateur.

Des compagnies aériennes partenaires

Pour début 2026, une nouveauté avec Find Hub sera un moyen de faciliter la récupération de bagages perdus et localisés avec des balises Bluetooth. Les compagnies aériennes impliquées sont Aer Lingus, British Airways, Cathay Pacific, Iberia et Singapore Airlines.