Devenir un constructeur de véhicules électriques aussi influent que Tesla n'est pas donné à tout le monde et les acteurs qui ont voulu suivre ses traces sont en train de l'apprendre en voyant la fenêtre d'opportunité se refermer avant même qu'ils aient pu lancer leur production de masse.

Le constructeur Fisker ne manque pas d'idées et de projets pour établir une gamme de véhicules électriques se voulant attractifs et capables de couvrir différents segments mais la concrétisation pourrait ne jamais venir, faute d'avoir pu organiser à temps l'outil de production et alors que le marché de l'électrique s'est considérablement durci sous l'effet de la concurrence.

Huit mois après avoir annoncé plusieurs véhicules pour étoffer sa gamme au-delà du SUV Fisker Ocean, le constructeur était en quête de conseils pour organiser sa mise en faillite après des résultats financiers mitigés et des difficultés à tenir ses promesses de production.

Echec des discussions avec un partenaire

Un espoir subsistait par des discussions avec un partenaire sur lequel il aurait pu s'adosser mais la négociation avec ce dernier (qui serait le constructeur Nissan) n'a pas finalement pas abouti.

Ce 25 mars, face à l'effondrement de son cours, Fisker a été sorti des cotations du NYSE (New York Stock Exchange), la prix de l'action étant tombé à moins de 10 cents.

Face à une situation qui devient hors de contrôle, Fisker en est à essayer de sauver ce qui peut encore l'être en abaissant sensiblement le prix de son unique modèle disponible, le Fisker Ocean.

Des baisses de prix importantes sur le Fisker Ocean

De la version de base Ocean Sport à la version plus luxueuse Ocean Extreme, les remises sont conséquentes avec une baisse de prix allant de 14 000 dollars à 24 000 dollars, pour une nouvelle grille tarifaire allant de 25 000 dollars à 37 500 dollars.

Et certains modèles de son stock auront même droit à plusieurs milliers de dollars d'options, des jantes 22 pouces aux coloris spéciaux en passant par les finitions de l'habitacle.

Pour autant, l'entreprise ne fait pas de commentaires sur sa situation financière compliquée et n'évoque pas d'arrêt des opérations à court terme qui semble pourtant assez probable, à moins d'une issue miraculeuse.

Fisker n'est pas le seul constructeur de véhicules électriques à risquer sa peau. D'autres marques comme Lucid Motors et Rivian bataillent pour tenir leurs objectifs de production et continuer d'exister dans un marché qui n'est plus aussi favorable pour les nouveaux venus.