Dès les premiers mois suivant l'arrivée de ChatGPT, l'agent conversationnel lancé par OpenAI en décembre 2022, l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois dans le monde entier avait sauté aux yeux des observateurs.

En pouvant remplacer l'humain pour des tâches basiques mais aussi pour des activités de plus en plus complexes, l'IA aura forcément un effet significatif sur l'emploi.

La banque d'affaires Goldman Sachs avait estimé que des centaines de millions d'emplois humains étaient menacés par les chatbots et autres applications de l'IA en évaluant à 18% le nombre d'emplois mondiaux potentiellement automatisable et pilotable par une IA mais en mettant en balance une notion de destruction créatrice : des emplois disparaîtront mais d'autres, qui n'existent pas encore, émergeront dans le même temps.

Les emplois humains affectés, les conséquences méconnues

Un an plus tard, le FMI (Fonds Monétaire International) diffuse une nouvelle analyse de l'impact de l'IA sur les emplois et estime cette fois que 40% des emplois dans le monde seront affectés par l'essor de l'intelligence artificielle.

Et selon les scénarios étudiés, l'IA devrait aggraver les inégalités mondiales et être source de tensions sociétales dont les dirigeants et les décideurs doivent tenir compte dès à présent.

Comme précédemment, l'IA sera à la fois destructrice d'emplois et créatrice de nouvelles activités mais il reste à voir qui pourra accéder à ces nouveaux emplois. Le FMI suggère que les marchés établis seront plus touchés que les nations émergentes, la catégorie des cols blancs (managers, superviseurs...) risquant d'être la première à en sentir les effets par rapport à la classe ouvrière.

L'IA optimise déjà les schémas décisionnels et révèle des opportunités cachées, si bien que le FMI suggère que 60% des emplois des marchés établis seront impactés par les effets de l'intelligence artificielle au nom d'une amélioration de la productivité.

Se préparer à des bouleversements sociétaux

Les conséquences seront une moindre disponibilité des emplois humains mais aussi des prétentions salariales à la baisse. En poussant la logique jusqu'au bout, certaines catégories d'emplois disparaîtront complètement.

Beaucoup de pays ne sont pas prêts pour cette transition qui risque de rendre l'accès à l'emploi difficile pour les jeunes et son maintien compliqué pour les salariés plus âgés, créant une "insécurité sociétale".

Le FMI appelle donc à s'emparer dès à présent de ces problématiques avant qu'elles ne nous explosent à la figure et ne créent des bouleversements profonds dans les sociéts. S'il ne fait pas de doute que l'IA va transformer l'économie globale, il faut s'assurer que ce soit au bénéfice de l'humanité, souligne la directrice générale de l'IMF Kristallina Georgieva.