Casque Bluetooth Marshall Major IV
Doté de transducteurs dynamiques spécialement conçus, il offre des basses profondes, des médiums équilibrés et des aigus d’une grande précision, pour une restitution sonore fidèle et immersive.
Les nouveaux coussinets, associés à des charnières 3D, un arceau repensé et des ressorts en spirale avec amortisseurs en caoutchouc, assurent un excellent confort de port tout en limitant efficacement les vibrations, même lors d’une écoute prolongée.
Le Marshall Major IV est compatible avec la recharge sans fil et intègre un bouton de commande multidirectionnel, permettant de gérer facilement la musique, les appels et les fonctions essentielles du smartphone.
Grâce à une autonomie impressionnante de plus de 80 heures, le casque vous accompagne sans contrainte au quotidien.
Le casque Marshall Major IV est actuellement proposé en noir à 69,99 € chez Darty ou la Fnac (prix officiel 129 €).
Et voici quelques autres idées cadeaux Fnac / Darty à moins de 100 € :
- Sacoche pour ordinateur portable HP Prelude Grey 15 à 19,99 € soit -42% (pour PC portables de 13,3", 14,2" et 15,6", imperméable, structure et bretelles rembourrées)
- Casque Bluetooth Sony WH-CH520 - Noir, blanc, bleu ou beige / crème à 34,99 € soit -50% (360 Reality Audio, technologie DSEE, autonomie jusqu'à 50h, charge rapide, Bluetooth multipoint, kit mains-libres, appels clairs, égaliseur sur l'application...)
- Pack souris gaming filaire Logitech G502 X LIGHTFORCE + Tapis G240 à 49,99 € soit -16% (capteur HERO 25K, boutons hybrides optique-mécanique, bouton DPI réversible et retirable, mollette avec roulement hyper rapide ou mode précis...)
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-C510 - Noir, bleu, jaune ou blanc à 49,99 € soit -29% (réduction de bruit, 360 Reality Audio, 22h d'autonomie, Bluetooth multipoint, micro intégré)
- Blender chauffant Moulinex My Daily Soup LM542810 à 59,99 € soit -41% (capacité utile 1,2 L, soupe veloutée / avec morceaux / mixage / préparation chaude ou froide, fonction mixage manuel, bol inox, écran de contrôle, programme de nettoyage automatique...)
- Jumelles vidéo interactives Vtech Genius XL à 68,99 € (diamètre 21mm, grossissement x10, écran couleur 2,4" rabattable, 6 modes de jeu dont mode Observation jusqu’à 110m, mode Vision nocturne avec système infrarouge et mode Appareil photo, 340 photos et vidéos éducatives...)
- Apple Pencil (USB-C) à 74 € soit -17% (jumelage et recharge via USB-C, fixation magnétique, précision au pixel près, faible latence, sensible à l’inclinaison)
- Jeu d'échecs électronique Lexibook ChessMan FX à 87,99 € (prix officiel 99,99 €) (64 niveaux de difficulté, apprentissage des premiers coups, exercices de résolution de situations de jeu, effets lumineux, jeu seul, contre l’ordinateur ou à 2 joueurs, test de rapidité, mode perfectionnement...)
- Friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Silence EZ5568F0 à 89,99 € soit -30% (capacité 5 L, 1400W, écran LCD, technologie Extra-Crisp, 10 programmes, de 40 à 220°C, fenêtre de contrôle)
- Enceinte portable JBL Flip 5 - Noir à 89,99 € soit -40% (20W, 12h d'autonomie, mode PartyBoost, IPX7)
- Imprimante photo Fujifilm instax Link Wide - Blanc ou noir à 99,99 € soit -38% (Bluetooth, mode QR, fonction multi-impression, templates entièrement personnalisables, importation de croquis, dessins ou signature, taille du film 86 x 108 mm et taille de l'image 62 x 99 mm)
- Enceinte portable Marshall Emberton II - Black & Steel à 99,99 € soit -41% (10W, son 360° avec True Stereophonic, +30h d'autonomie, IP67)
Pour découvrir toutes les idées cadeaux à moins de 100 €, rendez-vous sur les pages dédiées Fnac et Darty.
Et pour terminer, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (aspirateur robot Dreame X40 Master, écran PC gaming incurvé Koorui 32" et enceinte Marshall Acton III), à notre article consacré à la nouvelle serrure connectée WELOCK U71 ainsi qu'à notre top 10 des meilleures offres de Noël Boulanger de la semaine !