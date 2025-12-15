Casque Bluetooth Marshall Major IV

Doté de transducteurs dynamiques spécialement conçus, il offre des basses profondes, des médiums équilibrés et des aigus d’une grande précision, pour une restitution sonore fidèle et immersive.

Les nouveaux coussinets, associés à des charnières 3D, un arceau repensé et des ressorts en spirale avec amortisseurs en caoutchouc, assurent un excellent confort de port tout en limitant efficacement les vibrations, même lors d’une écoute prolongée.

Le Marshall Major IV est compatible avec la recharge sans fil et intègre un bouton de commande multidirectionnel, permettant de gérer facilement la musique, les appels et les fonctions essentielles du smartphone.

Grâce à une autonomie impressionnante de plus de 80 heures, le casque vous accompagne sans contrainte au quotidien.

Le casque Marshall Major IV est actuellement proposé en noir à 69,99 € chez Darty ou la Fnac (prix officiel 129 €).

Et voici quelques autres idées cadeaux Fnac / Darty à moins de 100 € :

Pour découvrir toutes les idées cadeaux à moins de 100 €, rendez-vous sur les pages dédiées Fnac et Darty.

Et pour terminer, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour (aspirateur robot Dreame X40 Master, écran PC gaming incurvé Koorui 32" et enceinte Marshall Acton III), à notre article consacré à la nouvelle serrure connectée WELOCK U71 ainsi qu'à notre top 10 des meilleures offres de Noël Boulanger de la semaine !