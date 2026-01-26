Après un test concluant mené sur les 4 000 appareils du village des athlètes des JO de Paris 2024, Fnac Darty accélère le déploiement de son innovation : le Passeport Produit. Cette initiative vise à équiper plus d'un million d'appareils de gros électroménager d'ici fin 2026. Qu'il soit neuf, reconditionné ou réparé, chaque produit disposera de son propre historique numérique, une véritable carte d'identité conçue pour transformer notre rapport aux appareils d'occasion.

Comment fonctionne concrètement ce carnet de santé numérique ?

Le principe est d'une grande simplicité : un QR code unique est collé sur chaque appareil. En le scannant avec un smartphone, le consommateur accède instantanément à une mine d'informations. Cela inclut les caractéristiques techniques d'origine, comme les dimensions ou la consommation énergétique, mais aussi la notice d'utilisation.

La véritable force du dispositif réside dans le suivi de l'historique. Chaque intervention, de la réparation à domicile au reconditionnement en atelier, y est consignée. L'utilisateur peut ainsi consulter la date, la nature de la panne, les pièces changées et même l'identité du réparateur. C'est une transparence totale, comparable au carnet d'entretien d'une voiture mais appliquée à l'électroménager.

Quel est le principal objectif derrière cette initiative ?

L'ambition de Fnac Darty est claire : déverrouiller le marché de la seconde main. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 77 % des Français considèrent l'achat d'occasion comme risqué, craignant les pannes ou les arnaques. Ce manque de confiance représente un frein majeur au développement de l'économie circulaire.

Le Passeport Produit se positionne comme un outil de réassurance massif. En apportant une traçabilité irréfutable, il élimine les zones d'ombre et permet à l'acheteur de savoir précisément ce qu'il acquiert. Vincent Gufflet, directeur services chez Fnac Darty, estime que c'est « la clé pour que le marché du reconditionné puisse franchir un nouveau palier ».

Cette technologie est-elle ouverte et sécurisée ?

Pour éviter de créer un système fermé, Fnac Darty a collaboré avec des partenaires comme l'éco-organisme ecosystem et la startup Arianee. La solution est développée en open source, ce qui signifie que n'importe quel acteur agréé (fabricant, réparateur, reconditionneur) peut enrichir l'historique du produit. Le réseau Envie et le fabricant Beko ont d'ailleurs déjà rejoint le projet.

La sécurité des données est assurée par la technologie blockchain, qui garantit l'intégrité et l'inviolabilité des informations enregistrées. Une fois une intervention notée, elle ne peut être ni modifiée ni supprimée. Le groupe insiste également sur un point crucial : aucune donnée personnelle du client n'est stockée dans ce passeport, assurant ainsi la confidentialité.