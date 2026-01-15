Samsung se lance officiellement sur le marché français du smartphone de seconde main. Le géant coréen vient de déployer son programme "Reconditionné Premium", déjà actif aux États-Unis et en Corée du Sud.

La marque souhaite ainsi proposer une alternative officielle et ultra-fiable aux plateformes tierces en maîtrisant toute la chaîne, de la collecte à la revente des appareils.

Quelle est la promesse d'un reconditionnement "Premium" ?

Samsung met en avant un processus de certification drastique. Chaque smartphone est soumis à une inspection de plus de 100 points de contrôle, couvrant les aspects logiciels et matériels. La marque garantit l'utilisation exclusive de pièces d'origine pour toute réparation nécessaire, un argument de poids face à la concurrence.

La batterie, point névralgique du reconditionné, reçoit une attention particulière. Elle est systématiquement remplacée si sa capacité est jugée insuffisante, et la plupart des appareils en reçoivent une neuve. Esthétiquement, pas de grades : Samsung promet un état "comme neuf", sans la moindre rayure visible.

Quels avantages concrets pour le consommateur ?

Le principal atout de l'offre Reconditionné Premium est la tranquillité d'esprit. Chaque appareil est couvert par une garantie constructeur de deux ans, identique à celle d'un produit neuf. C'est un différenciant majeur par rapport à de nombreux vendeurs dont le service après-vente peut être aléatoire.

Le constructeur Samsung avance également un argument écologique, en prolongeant la durée de vie de ses fleurons. Les smartphones sont livrés dans un emballage écoresponsable avec un câble de charge neuf, mais, sans surprise, sans le bloc secteur.

Le prix est-il vraiment à la hauteur de l'offre ?

C'est là que le bât blesse. Si l'idée de faire des économies est séduisante, la réalité des prix de lancement est pour le moins paradoxale. Actuellement, le programme se concentre sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, mais leurs tarifs officiels en reconditionné sont souvent supérieurs à ceux des mêmes modèles... vendus neufs en promotion.

Plusieurs exemples sont frappants : un Galaxy S25 Ultra reconditionné à 1 249 € alors qu'on le trouve neuf pour moins cher chez certains revendeurs. Pire, le site officiel de Samsung affichait un S25 neuf à 759 € contre 799 € pour sa version reconditionnée. Une situation ironique qui pourrait freiner les acheteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels modèles sont disponibles dans le programme Reconditionné Premium ?

Pour l'instant, le programme se concentre exclusivement sur les modèles récents de la marque, à savoir les Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra. D'autres références pourraient être ajoutées ultérieurement.

La garantie est-elle différente de celle d'un smartphone neuf ?

Non, la garantie est exactement la même que pour un produit neuf. Chaque appareil reconditionné par Samsung bénéficie d'une garantie constructeur complète de deux ans, couvrant les pannes et les défauts de fabrication.

Les accessoires sont-ils inclus ?

Les smartphones sont livrés dans une nouvelle boîte écoresponsable, accompagnés d'un câble de charge USB-C neuf. Cependant, comme pour les modèles neufs, le bloc secteur n'est pas inclus dans la boîte.