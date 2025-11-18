Avis aux fans de briques : la Fnac dégaine aujourd'hui une offre chrono particulièrement intéressante pour préparer Noël : 30% de réduction immédiate sur une large sélection de sets LEGO jusqu'au 20 novembre.
⚠️ Attention, vous n'avez que 48 heures pour en profiter !
Parmi les modèles en réduction, on peut trouver :
- LEGO Technic 42165 - Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back à 15,39 € (-30%)
- LEGO Marvel 76257 - La figurine de Wolverine à 21,69 € (-30%)
- LEGO Super Mario 71424 - L’ensemble d'Extension La Cabane de Donkey Kong à 45,49 € (-30%)
- LEGO Star Wars 75380 - Diorama de la course de podracers de Mos Espa à 45,49 € via retrait magasin (-30%)
- LEGO Icons 10330 McLaren MP4/4 et Ayrton Senna à 45,49 € via retrait magasin (-30%)
- LEGO Star Wars 75375 - Millennium Falcon à 48,29 € via retrait magasin (-30%)
- LEGO Technic 42202 - La Moto Ducati Panigale V4 S à 112,69 € (-30%)
- LEGO Architecture 21061 - Notre-Dame de Paris à 129,49 € (-30%)
- LEGO Icons 10318 - Le Concorde à 139,99 € (-30%)
Retrouvez tous les sets à prix réduit sur la page de l'offre chrono LEGO Fnac.
