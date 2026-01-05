NRJ Mobile vient de lancer une offre sans engagement qui combine un volume de data massif et une flexibilité totale.
Pour seulement 1 € à la souscription, vous profitez du réseau 5G, des appels illimités et de 22 Go de bonus pour vos déplacements en Europe et dans les DOM.
Ce qui est inclus dans le forfait
- Data (France) : 120 Go en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom (débit réduit au-delà).
- Appels, SMS et MMS : illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.
- Usage à l'étranger : 22 Go de data supplémentaires dédiés à l'Europe et aux DOM.
- Appels et SMS/MMS illimités depuis ces zones vers la France et au sein de ces zones.
Les avantages financiers
➡️ Abonnement mensuel : 7,49 €
➡️ Coût de la carte SIM : 1 € seulement (ou offerte avec l'achat d'un mobile)
➡️ Hors-forfait : 0 € (le débit est simplement bridé si vous dépassez les 120 Go)
Pourquoi choisir cette offre ?
1. Le prix de la SIM : souvent facturée 10 € chez la concurrence, la carte SIM à 1 € est un avantage de départ non négligeable.
2. La 5G incluse.
3. La générosité en itinérance : les 22 Go pour l'Europe sont en plus de l'enveloppe France, et non décomptés de celle-ci, ce qui est assez rare pour être souligné.
4. L'absence de hors-forfait data.
