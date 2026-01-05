NRJ Mobile vient de lancer une offre sans engagement qui combine un volume de data massif et une flexibilité totale.

Pour seulement 1 € à la souscription, vous profitez du réseau 5G, des appels illimités et de 22 Go de bonus pour vos déplacements en Europe et dans les DOM.

Ce qui est inclus dans le forfait

Data (France) : 120 Go en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom (débit réduit au-delà).

sur le réseau de (débit réduit au-delà). Appels, SMS et MMS : illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine.

Usage à l'étranger : 22 Go de data supplémentaires dédiés à l'Europe et aux DOM.

de data supplémentaires dédiés à l'Europe et aux DOM. Appels et SMS/MMS illimités depuis ces zones vers la France et au sein de ces zones.

Les avantages financiers

➡️ Abonnement mensuel : 7,49 €

➡️ Coût de la carte SIM : 1 € seulement (ou offerte avec l'achat d'un mobile)

➡️ Hors-forfait : 0 € (le débit est simplement bridé si vous dépassez les 120 Go)

Pourquoi choisir cette offre ?

1. Le prix de la SIM : souvent facturée 10 € chez la concurrence, la carte SIM à 1 € est un avantage de départ non négligeable.

2. La 5G incluse.

3. La générosité en itinérance : les 22 Go pour l'Europe sont en plus de l'enveloppe France, et non décomptés de celle-ci, ce qui est assez rare pour être souligné.

4. L'absence de hors-forfait data.

⚡️Découvrir le forfait NRJ Mobile 120 Go 5G à 7,49 €/mois⚡️





