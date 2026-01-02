Optez pour la flexibilité totale avec YouPrice : un forfait sans engagement à prix cassé. Pour moins de 5 €, vous profitez de 40 Go de data sur le réseau SFR et des appels/SMS/MMS illimités. Une offre imbattable pour ceux qui recherchent l'essentiel au meilleur prix, avec une carte SIM à seulement 5 €.

➡️ Prix mensuel : 4,99 € sans engagement (ou 6,99 € sur réseau Orange en prenant la eSIM).

➡️ Frais d'activation : 5 € pour la carte SIM.

Connectivité et réseau

Réseau principal : SFR (4G/4G+).

Volume de données : 40 Go en France métropolitaine.

en France métropolitaine. Flexibilité : option eSIM disponible sur réseau Orange (augmentation à 6,99 €/mois).

Débit au-delà : si vous dépassez les 40 Go, le débit est réduit, mais le hors-forfait est facturé 0,0035 €/Mo.

Communications et voyage

France métropolitaine : illimités + 40 Go.

UE & DOM : illimités vers la France et ces zones + 8 Go (décomptés des 40 Go).

Pour qui est ce forfait ?

Ce forfait est idéal pour :

1. Ceux qui veulent réduire leur facture mobile sous la barre des 5 €.

2. Les utilisateurs de réseaux sociaux et de streaming modéré (40 Go permettent environ 1h à 1h30 de vidéo HD par jour).

